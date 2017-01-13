Экс-мэр Ярославля прочел судьям стихи

Евгений Урлашов обратился к суду с последним словом в стихах. Ярославский областной суд рассмотрел аппеляционную жалобу на обвинительный приговор бывшему мэру.

Урлашов заявил, что его вместе с компанией коллег "наказали за политическую самостоятельность". "Прошу меня оправдать, потому что никакого преступления я не совершал и никого на это не подталкивал", - заявил бывший градоначальник. Он отметил, что до сих пор не может отойти от шока после ареста, а в завершение прочел стихотворение Артура Лундквиста "Потерянные корабли".

"Есть берега,

где корабли, состарясь,

встречают смерть.

Они вонзают штевень

в песок глубоко,

ложатся тяжко на бок,

они гниют годами.

Глаза кают стеклянные в осколках,

давно умершие шторма

скрежещут в остове разбитом,

и ржа и мох покрыли их борта

и палубу, что море просолило,

и всё же волны моют, моют день за днём,

чтоб корабля навеки смыть названье", – продекламировал осужденный.



Кировский суд Ярославля 3 августа 2016 года назначил Урлашову наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывший мэр должен выплатить штраф в размере 60 миллионов рублей. Бывший советник обвиняемого Алексей Лопатин, которого обвинили в посредничестве в получении взятки, получил семь лет строгого режима. Третьего проходившего по делу коллегу – бывшего заместителя экс-мэра Дмитрия Донскова – суд оправдал.

Следствие установило, что Урлашов, Лопатин и Донсков в 2012-2013 годах требовали 18 миллионов рублей от директора компании "Радострой". Эта фирма имела муниципальный контракт на содержание ярославских дорог. Глава фирмы в июле 2013 года передал еще одному фигуранту дела – Андрею Захарову, осужденному в декабре 2014 года – 14 миллионов рублей. Тогда посредника и задержали.

Кроме того, экс-мэр, по данным следствия, получил от руководителя строительной компании "Ярдорстрой" 17 миллионов рублей. Это была часть взятки в 30 миллионов, которая должна была обеспечить положительное решение по передаче организации контрольного пакета акций "Городского дорожного управления", передает "Интерфакс".

Во время процесса Евгений Урлашов рассказал, что арестовавшие его люди "сейчас сами арестованы", отметив, что он и его коллеги были задержаны не с поличным. Что же касается суммы назначенного ему штрафа – то из имущества у него только однокомнатная квартира, в которой живет его мать, утверждает осужденный.

21 декабря 2016 года Ярославский областной суд начал рассмотрение апелляционных жалоб по "делу Урлашова" и удовлетворил заявленный защитой отвод судьи Елены Иродовой. Гособвинение в апелляционном представлении попросило суд отменить оправдательный приговор Донскову. В свою очередь, Урлашов и Лопатин заявляют о том, что ни Донсков, ни они преступлений не совершали.