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Общество

Значение имени Светлана

Светлана Ходченкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Светлана – на редкость теплое и ласковое имя. Оно звучит, словно светлая мелодия.
прочитано 375 раз

Светлана имя славянского происхождения, оно означает "светлая", "чистая". Это женский вариант редко встречающегося мужского имени Светлан. При крещении Светлану нарекают на греческий лад – Фотина. 

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 Влияние имени на судьбу

Сюжеты Влияние имени на судьбу

Имя Светлана было очень распространено в нашей стране в прошлом столетии. Расцвет популярности этого имени пришелся на советский период отечественной истории. Несмотря на то, что сейчас в крупных городах частота его применения постепенно убывает, и по сей день имя Светлана неизменно входит в первую десятку у россиян, уступая лишь Елене, Наталье, Ольге, Татьяне и Ирине.

Маленькая Света – очень активная и общительная девочка, при этом чистюля и аккуратистка. При этом с раннего детства Светочка словно соткана из сплошных противоречий. Выражение "лед и пламень" – это про нашу героиню.

Жизненный путь Светланы Аллилуевой, единственной дочери "вождя всех времен и народов" Иосифа Сталина, может стать основой сюжета авантюрного романа. Ее биография включает в себя 39 смен места жительства. Можно сказать, что вся история жизни Аллилуевой – это ее бесконечные  отъезды на Запад и возвращения в СССР, а также многочисленные браки и романы.

Светлана Аллилуева. Фото: wikipedia.org

При этом каждый раз Аллилуева словно пыталась выйти из тени своего отца. И тем не менее, в мировую историю дочь Сталина вошла после того, как в 1967 году опубликовала книгу своих мемуаров "Двадцать писем другу". В ней Светлана рассказала об отце и об укладе кремлевской жизни.

Родителям маленькой Светы нужно хорошенько подумать, какой бы они хотели видеть свою дочь. Именно им предстоит взять на себя ответственность за ее судьбу, потому что их девочка в равной степени открыта и добру, и злу. 

Светлана Сорокина. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev

Можно сказать, что Светлана лепит себя сама. Точнее, ее создают окружающая обстановка и близкое окружение. Можно сказать, что счастье – в самой Светлане.

Одну из красивейших актрис российского театра, кино и телевидения, Светлану Ходченкову в раннем детстве мама привела на кастинг нового фильма. Однако Свете не повезло – для участия в съемках утвердили другую девочку.

Спасибо, Сочи! Не зря строили! ❤️������ #sochi2016

Фото опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Ходченковой пришлось на время отказаться от мечты стать актрисой. В школьные годы она хотела стать ветеринаром, но вскоре поняла, что терпеть не может химию и биологию, а один вид крови вызывает у нее панику.

После школы неожиданно для всех, и прежде всего для себя, будущая звезда кино поступила в  Институт мировой экономики. Она до сих пор не понимает, почему сделала такой выбор. Однако девушка успешно сдала вступительные экзамены и оказалась в списках студентов.

@instylerussia @danilgolovkin @zubarevamakeup ❤️❤️❤️

Фото опубликовано Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Но в этом вузе Светлана Ходченкова не задержалась. Не дождавшись окончания первой сессии, девушка перевелась в другой институт. Там ей показалось, что факультет рекламы – более творческий и близкий к искусству. Но и здесь Свету постигло разочарование – как и на экономическом факультете, здесь в учебе главными оставались все те же ненавистные ей цифры.

 

После многих бесплодных попыток найти себя Светлана решила поступить в Щукинское училище. Перед вступительными экзаменами будущая артистка посещала двухмесячные подготовительные курсы при "Щуке". Девушка решила ничего не говорить маме о своих планах. Дело в том, что та искренне полагала, что без связей и знакомств в таком учебном заведении ее дочери ничего "не светит", и Ходченкова опасалась, что мама отговорит ее от поступления.

Тем не менее, пройдя все вступительные испытания, Светлана все-таки поступила в училище. Примечательно, что из всех абитуриентов, с которыми будущая звезда кино занималась вместе на подготовительных курсах, в списки студентов попала лишь она.

Можно сказать, что Света соткана из противоречий  и контрастов. Женщина с таким именем, как правило, красива, но ее личная жизнь складывается непросто. Она очень высокого мнения о себе, но при этом учится средне.

Светлана Савицкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look

Очень ценным душевным качеством Светланы является ее бесконечная доброта к людям. Но несмотря на это, она любит ими командовать. При этом властность этой девушки прекрасно уживается с отходчивостью. Поэтому, не взирая на случающиеся перепады настроения, со Светочкой всегда легко, тепло и уютно.

Светлана Моргунова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Девушка по имени Света – кокетка. Общению с подругами она скорее предпочтет компанию мужчин.

С женщинами Светлане находить общий язык сложнее. Но при этом к сильной половине человечества Светлана относится с легким недоверием, убежденная, что полностью полагаться на мужчин нельзя.

Светлана Светличная. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Светлана всегда находит время позаботится о своей семье. Общественное мнение ее мало беспокоит – на разного рода сплетни и слухи она не обращает никакого внимания. Порой может показаться, что Свете даже нравится, когда о ней судачат – это тешит ее тщеславие.

В жизни Светланы преобладают духовное начало, чистота помыслов и устремлений. При этом она доброжелательна, интеллигентна, тонка и легка на подъем. Можно сказать, что Светочка всегда там, где ее ждут.

Светлана Дружинина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova 

Светлана благотворно влияет на окружающих. Для нее очень важна душевная связь с близкими людьми. Света как никто другой способна помочь добрым словом и нужным, а главное, своевременным советом. Она очаровывает постепенно и будто бы незаметно – с этой девушкой-загадкой не придется скучать.

Светлана Крючкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Gnevashev

Светлана никогда не навязывается мужчине. Но если он попался на ее крючок, она способна полностью отдаться ему, не ставя никаких условий. А порой Свете даже нравится быть "глиной" в руках любимого.

При этом внешние данные партнера для Светланы не имеют никакого значения. В первую очередь, девушка с таким именем в она ценит в партнере страстность, опыт и умение доставить наслаждение.

Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

До замужества Света постарается убедиться в том, что ее избранник – достойный человек и испытывает к ней настоящие чувства. К родственникам супруга женщина с таким именем проявляет чуткость и дипломатичность – не удивительно, что в ответ те относятся к ней с уважением и любовью.

Светлана очень привязана к своим детям. Она сделает все от нее зависящее, чтобы дать им самое лучшее образование. При этом она идеальная хозяйка, образцовая жена и мать.

Светлана Немоляева. Фото: GLOBAL LOOK press/Genrietta Peryan

По мнению астрологов, пылкой натуре Светланы близки мужчины по имени Вадим, Эдуард, Юрий, Игорь, Виктор, Артем, Борис, Евгений и Владимир. А вот союз Светы с Александром, Глебом, Дмитрием, Михаилом или Станиславом удачен далеко не всегда.

10 января 2017, 14:49

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