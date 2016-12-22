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Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"
"Поразила реакция водителя – ни звука. Он немой или уже привык к подобному?" – задается вопросом один из пользователей интернета. "Люди в состоянии шока реагируют и действуют совсем по-другому", – вступились за Николая в Сети.
@kissmyba вечного двигателя нет и не будет. Зато есть вечные тормоза.— Bloody Putin (@vor_putin) 22 декабря 2016 г.
Многие связали безразличие водителя к произошедшей трагедии с развивающимся в людях равнодушием, сообщает "НСН". Психиатр-криминалист Михаил Виноградов заявил, что люди давно перестали интересоваться чужими проблемами.
@kissmyba у наших даже пролетающий метеорит не вызвал эмоций, а тут взрыв какой то, пфф— Капитан Суббота (@Mr_Lumin) 22 декабря 2016 г.
"Люди стали очень равнодушны и очень любопытны, когда есть что записать на мобильные телефоны и потом выложить в интернет. Это такое двойственное поведение людей. Здесь был взрыв. И все. Когда снимать на телефоны нечего, никому нет дела до чужой беды. Это очень большая проблема сегодняшнего дня – равнодушие к проблемам близких, родных и окружающего мира", – рассказал Михаил Виноградов.
Напомним. 22 декабря 2016 года в 9:27 у южного вестибюля станции метро "Коломенская" взорвался баллон газа. Согласно последним данным, в результате трагедии пострадали восемь человек.
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