Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"

Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль".

"Поразила реакция водителя – ни звука. Он немой или уже привык к подобному?" – задается вопросом один из пользователей интернета. "Люди в состоянии шока реагируют и действуют совсем по-другому", – вступились за Николая в Сети.﻿

@kissmyba вечного двигателя нет и не будет. Зато есть вечные тормоза. — Bloody Putin (@vor_putin) 22 декабря 2016 г.

Многие связали безразличие водителя к произошедшей трагедии с развивающимся в людях равнодушием, сообщает "НСН". Психиатр-криминалист Михаил Виноградов заявил, что люди давно перестали интересоваться чужими проблемами.

@kissmyba у наших даже пролетающий метеорит не вызвал эмоций, а тут взрыв какой то, пфф — Капитан Суббота (@Mr_Lumin) 22 декабря 2016 г.

"Люди стали очень равнодушны и очень любопытны, когда есть что записать на мобильные телефоны и потом выложить в интернет. Это такое двойственное поведение людей. Здесь был взрыв. И все. Когда снимать на телефоны нечего, никому нет дела до чужой беды. Это очень большая проблема сегодняшнего дня – равнодушие к проблемам близких, родных и окружающего мира", – рассказал Михаил Виноградов.

Напомним. 22 декабря 2016 года в 9:27 у южного вестибюля станции метро "Коломенская" взорвался баллон газа. Согласно последним данным, в результате трагедии пострадали восемь человек.