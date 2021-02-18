Лучший друг снабдил спермой жену бесплодной звезды "Дома-2" Чуева

Подозрения появились из-за того, что недавно шоумену поставили серьезный диагноз – тератозооспермию. Однако вскоре после этого его жена Виктория объявила, что беременна. Спустя несколько месяцев после рождения сына он увидел в телефоне девушки сообщения, в которых говорилось, что она прошла через несколько процедур искусственного оплодотворения.
Теперь бесплодный Андрей Чуев думает, что снабдил спермой Викторию его лучший друг Константин Иванов. Он сомневается, что сам был в силах оплодотворить молодую супругу. Шоумен считает, что не мог излечиться за столь короткий срок только благодаря витаминам, которые ему прописали врачи.
Также Андрей Чуев неоднократно замечал повышенное внимание со стороны Иванова к своей избраннице. По словам экс-участника "Дома-2", последнее время Виктория стала часто пропадать и оставлять ребенка. Он подозревает, что у девушки роман с его другом.
Однако в эфире шоу "На самом деле" Иванов не подтвердил эту версию. При этом молодой человек отметил, что у Андрея Чуева замечательная жена, которая ему безусловно нравится. Предприниматель заявил, что Виктория обладает качествами, которые он бы хотел видеть и в своей спутнице. "Я говорил, что хотел бы такую, а не ее", – отметил Иванов.
Разрешить спор помог ДНК-тест. Ведущий шоу "На самом деле" шокировал Андрея Чуева результатом – оказалось, что маленький Александр действительно его сын. Вероятность отцовства доказана на 99 процентов.
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