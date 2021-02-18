Лучший друг снабдил спермой жену бесплодной звезды "Дома-2" Чуева

Андрей Чуев стал новым героем программы "На самом деле". Бывший участник "Дома-2" осенью прошлого года стал отцом во второй раз – у него родился сын, которого назвали Сашей. Родственники и друзья уверены, что мальчик – копия отец, однако у мужчины появились сомнения.

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