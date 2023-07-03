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Понедельник 3 июля

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"Всегда на одной волне": Дочь Заворотнюк показала забавное видео с собакой

"Всегда на одной волне": Дочь Заворотнюк показала забавное видео с собакой
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Дочь Анастасии Заворотнюк какое-то время жила за границей, а недавно вернулась в Москву.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже не первый год борется с тяжелым недугом. В 47 лет на свет появилась ее долгожданная дочь, а чуть позже артистка и ее семья услышали страшный диагноз – онкология. Конечно, эта новость ударила по всем близким Анастасии Заворотнюк.

Дочь артистки Анна не раз рассказывала в своем микроблоге о том, что ей было тяжело осознавать то, что мама больна. Тем не менее, девушка не закрылась, не ушла в депрессию. Она продолжает наслаждаться жизнью. Какое-то время звездная наследница жила за границей, но недавно вернулась в Россию, чем спровоцировала разговоры об ухудшении состояния актрисы.

Никто из членов семьи эту информацию не подтвердил. Да, и дочь Анастасии Заворотнюк выглядет чересчур веселой и беззаботной. Девушка вовсю развлекается в Москве, показывая поклонникам, как проводит время. Недавно, к примеру, она гуляла в парке и сняла на камеру девочку, которую многие приняли за младшую наследницу звезды "Моей прекрасной няни" от Петра Чернышева. Малышке в этом году исполнится пять лет, и родители тщательно скрывают ее от посторонних глаз.

А накануне Анна показала забавный ролик с собакой. На ее странице появилось следующее видео: в кадре она держит в руках маленького песика породы чихуахуа, у которого из пасти вываливается язык. Девушка состроила такую же гримасу.

"Мы с Чипом всегда на одной волне", – подписала кадры дочь Анастасии Заворотнюк.

3 июля 2023, 17:20
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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