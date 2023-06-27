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Вторник 27 июня

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Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева

Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева
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Анастасия Заворотнюк после рождения долгожданной дочери решила не показывать ее публике.

В 2019 году в жизни звезды "Моей прекрасной няни" произошло радостное событие. Актриса подарила своему мужу Петру Чернышеву дочь, которой супруги дали имя Мила. Однако материнством в полной мере Анастасия Заворотнюк наслаждалась недолго, ведь вскоре у нее нашли онкологию.

Когда артистка еще вела активную социальную жизнь, она особо не раскрывала подробности о рождении долгожданной наследницы. Фотографии с ней она показывала тоже редко. Когда актриса пропала из поля зрения, поклонники стали атаковать вопросами ее старшую дочь Анну Заворотнюк.

Фанаты как-то интересовались у нее о том, почему девушка не показывает свою младшую сестру Милу. Родственница звезды "Моей прекрасной няни" намекнула, что такое решение приняли ее родители, и она не может пойти наперекор. Однако накануне в ее микроблоге появился снимок маленькой девочки – белокурой малышки, которая стоит у прилавка с мороженым в парке, где старшая наследница Анастасии Заворотнюк как раз гуляла.

В кадре девочка с хвостиками запечатлена спиной к камере, поэтому увидеть ее лицо невозможно. При этом Анна не объяснила, чей это ребенок. Стоит отметить, что Миле скоро исполнится пять лет, а малышка на снимке как раз подходит под этот возраст. Неудивительно, что в Сети пользователи решили, что это предполагаемая дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева.

27 июня 2023, 13:40
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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