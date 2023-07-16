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"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти

"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти
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Ведущий шоу "Жизнь и судьба" задел за живое многочисленных фанатов. Борис Корчевников рассказал о большой ошибке.

Как бы ни было тяжело и волнительно в жизни, всегда нужно стараться избегать плохих мыслей и действий. Поскольку сознание определяет бытие, крайне важно пресекать дурные идеи и речи. Журналист Борис Корчевников решил пофилософствовать о влиянии скверных слов и поделился рассуждениями в телеграм-канале.

По словам телезвезды, матерщина — это антимолитва, которая активизирует бесов и несет исключительно негатив. Ведущий уверен, что без мата можно и нужно обойтись в любой ситуации. Борис Корчевников счел важным поднять этот вопрос, чтобы народ фильтровал речь и не совершал порочной ошибки.

Яркие выводы, которые сделал Борис Корчевников:

1. "Мат как бы оглушает человека, парализует его волю и способность контролировать себя";

2. "Мат, ставший нормой, превращает общество в стадо. Он убивает человека раньше его физической смерти";

3. "Мат призывает на тебя проклятие. В мирное время — это поломки жизни. А на войне — это еще и скорая смерть".

Россияне отреагировали на публикацию журналиста неоднозначно. Однако поклонники дружно поддержали телеведущего. За считанные часы Борис Корчевников получил тысячи позитивных реакций.

Напомним, ранее ведущего шоу "Жизнь и судьба" высмеяли в Сети. В телеграм-канале Ксении Собчак появился двусмысленный пост о его личности. Блондинка представила короткие видео, на которых Борис Корчевников трясет руками и дергает головой. Издевательские комментарии жестких критиков не заставили себя ждать.

16 июля 2023, 11:07
Борис Корчевников. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Бориса Корчевникова• Требует проверки

Фоторепортаж

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Сложно представить, однако тут Борису Корчевникову 20 лет.
Борис Корчевников отличался весьма моложавой внешностью.
2014
В 2015 году Борису Корчевникову сделали операцию по удалению опухоли. С тех пор, по мнению обеспокоенных фанатов, артист сильно изменился.

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