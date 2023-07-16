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Воскресенье 16 июля

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"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся

"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся
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Виктор Рыбин пришел на Первый канал без Натальи Сенчуковой. Лидер группы "Дюна" представил очаровательную девушку.

В свежем выпуске шоу "Сегодня вечером" ведущий Николай Цискаридзе заговорил о звездных отцах и их детях. Среди гостей проекта отметился Виктор Рыбин — веселый и открытый к диалогу. Рядом с артистом в студии сидела миловидная брюнетка, его дочь Мария от второго брака.

33-летняя наследница певца объявила, что не помнит время, когда отец ушел из семьи к Наталье Сенчуковой. "Мне было два или три", — выдала девушка в эфире Первого канала. А Виктор Рыбин тут же ее поправил. "Тебе было полгода как раз. Я такая скотина оказался!" — публично покаялся именитый папа.

Кадр из шоу "Сегодня вечером"/www.1tv.ru

Николай Цискаридзе подчеркнул, что эти слова прозвучали самокритично. Он попытался снизить накал страстей, но лидер группы "Дюна" продолжил исповедь.

По признанию певца, ему было очень сложно раскрыть жене правду о романе с Натальей Сенчуковой. "Я не знал, как это сказать, но все равно сказал. И мне казалось, что небо в овчинку, то есть это вообще было ужасно. Ну, конечно же, это предательство, но в жизни такое бывает..." — оправдался Виктор Рыбин.

Эмоции дочери артиста мгновенно проявились на лице. После отцовской речи ей пришлось утирать пальцем слезы. Виктор Рыбин потрепал наследницу Марию по голове и добавил, что вопреки всему не растерял с ней семейной связи.

16 июля 2023, 10:08
Виктор Рыбин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый канал/шоу "Сегодня вечером"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сенчукова и Рыбин заметно помолодели

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