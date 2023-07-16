"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся

Виктор Рыбин пришел на Первый канал без Натальи Сенчуковой. Лидер группы "Дюна" представил очаровательную девушку.

В свежем выпуске шоу "Сегодня вечером" ведущий Николай Цискаридзе заговорил о звездных отцах и их детях. Среди гостей проекта отметился Виктор Рыбин — веселый и открытый к диалогу. Рядом с артистом в студии сидела миловидная брюнетка, его дочь Мария от второго брака.

33-летняя наследница певца объявила, что не помнит время, когда отец ушел из семьи к Наталье Сенчуковой. "Мне было два или три", — выдала девушка в эфире Первого канала. А Виктор Рыбин тут же ее поправил. "Тебе было полгода как раз. Я такая скотина оказался!" — публично покаялся именитый папа.

Николай Цискаридзе подчеркнул, что эти слова прозвучали самокритично. Он попытался снизить накал страстей, но лидер группы "Дюна" продолжил исповедь.

По признанию певца, ему было очень сложно раскрыть жене правду о романе с Натальей Сенчуковой. "Я не знал, как это сказать, но все равно сказал. И мне казалось, что небо в овчинку, то есть это вообще было ужасно. Ну, конечно же, это предательство, но в жизни такое бывает..." — оправдался Виктор Рыбин.

Эмоции дочери артиста мгновенно проявились на лице. После отцовской речи ей пришлось утирать пальцем слезы. Виктор Рыбин потрепал наследницу Марию по голове и добавил, что вопреки всему не растерял с ней семейной связи.