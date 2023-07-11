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Вторник 11 июля

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"Как женщина после родов": потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой

"Как женщина после родов": потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров держится вопреки страшным обстоятельствам.

Долгожданная выписка из больницы принесла невероятную радость всем, кто верил и надеялся на восстановление фигуриста. Судя по кадрам, которые спортсмен размещает в личном блоге, врачи совершили чудо. Всего полгода назад Роман Костомаров находился при смерти, поэтому медики приняли решение провести ампутацию конечностей.

Потерявший ноги чемпион сейчас пытается адаптироваться к новым реалиям, причем на тренировках, которые ему показаны, даже шутит. Пятый канал опубликовал видео, где Роман Костомаров занимается на тренажере и проявляет чувство юмора.

Разрабатывая мышцы бедра, фигурист посмеялся над собой и продолжил старательно выполнять задачу. "Как женщина после родов", — высказался фигурист и довольно улыбнулся. Видимо, с постепенным возвращением в привычный социум Роман Костомаров испытывает эмоциональный подъем.

К слову, сайт "Вести Подмосковья" напоминает, что для поддержания красивой улыбки полезны молочные продукты. А вот фастфуд и другая еда с красителями зубам вредит, уверяет стоматолог Гвоздинский.

Ну а Роман Костомаров сейчас уверенно приходит в тонус и восхищает фанатов изо дня в день. Друзья и коллеги отмечают мощнейшую силу духа, которую проявил фигурист. Его пример доказывает, что шансы есть всегда, даже когда кажется, что все потеряно.

11 июля 2023, 15:14
Роман Костомаров. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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