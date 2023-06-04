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Дмитрий Дибров рассказал, почему не смотрит шоу Ксении Собчак

Дмитрий Дибров рассказал, почему не смотрит шоу Ксении Собчак
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Телеведущий Дибров ударился в воспоминания и рассказал о том, что все новое – хорошо забытое старое.

Дмитрий Дибров, известный телеведущий и общественный деятель, высказался о том, что многие коллеги, работающие в Интернете, копируют старые методы работы советских телеведущих. В частности, он упомянул Урмаса Отта, который задавал банальные вопросы о деньгах.

"Я помню, как он задавал свои вопросы, – сказал Дибров. – Они были такими же банальными, как и вопросы из газеты "Советский экран". Но он всегда задавал вопросы о деньгах: "Сколько вы зарабатываете? Как вы зарабатываете?".

Телеведущий отметил, что сегодня некоторые коллеги (в частности иноагент Юрий Дудь) делают то же самое, задавая только вопросы о деньгах. Дмитрий Дибров выразил свое неодобрение такой журналистике и заявил, что ему интересно слушать только тех, у кого есть инсайды и проверенные источники "в верхах".

Шоумен также упомянул программы Ксении Собчак, которые, по его словам, полностью посвящены политике, а как раз эта тема, по мнению телеведущего, точно требует инсайда. Он добавил, что не смотрит ее шоу, так как ему просто не интересно. При этом Дмитрий Дибров отметил, что любит отца журналистки, а потому не хочет судить о ее деятельности.

Напомним, не так давно Дмитрий Дибров закончил работу над шоу "Кто хочет стать миллионером?". По слухам, телеведущего уволили, а затем на его место взяли Юлиану Караулову. Пока что шоумен находится в творческом поиске. Якобы звезде предложили вести другую программу на Первом канале, однако эта информация пока никак не подтверждена.

4 июня 2023, 18:14
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
МК✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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