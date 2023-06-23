Свадьба дочери Стриженовой Тесты Скандал с Наргиз Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Пятница 23 июня

08:20"Таким голосом ни о ком не пела": Савичева раскрылась с неожиданной стороны в новом клипе 08:00Бузова показала поклонникам кадры из душа 06:11В летнее снижение цен на квартиры верят 62% 04:28Психолог перечислила способы борьбы с неконтролируемой раздражительностью 02:25Спрос на квартиры в ТиНАО вырос на 17% 00:03Психолог перечислил плюсы и минусы сна голышом 22:00Город мертвых: от культа предков к бессмертию души 21:00"Радость, безумие, ураган": Боярская рассыпалась в комплиментах подруге 20:29Пригрозившая лицею Волочкова поставила точку в скандале с выпускным дочери 20:00"Непростой день": жена Диброва рассказала об операции среднего сына 19:30"Очень повезло": трехлетний сын становится копией Бортич 19:00"Мы или вот эти": Кеосаян поставил жесткий ультиматум на шоу Корчевникова 18:30"Малыш": 23-летняя дочь Маликова сняла милое видео 17:5576-летнюю Тарасову нашли без сознания в ее квартире – Mash 17:10"Она хочет дочку": экс-фаворит Булановой заговорил о возможной беременности певицы 16:14"Я не думаю": Бузова поделилась секретом своей успешности 15:19"Делай аборт": Волочкова раскрыла шокирующие детали брака с Вдовиным 14:00В Москве зафиксирован рекорд по количеству купленного в ипотеку жилья 13:40Дочь сняла на камеру жилище онкобольной Анастасии Заворотнюк 13:23Смертельное ДТП в Дагестане унесло жизни восьми человек 13:00"До сих пор не приняла произошедшее": Яковлева рассказала о потере близкого человека 12:40Недалеко от Севастополя произошло землетрясение 12:30В Ростовской области загорелся крупный рынок 12:10В России могут ограничить срок отключения горячей воды 11:49Раскричавшаяся Наргиз гонит русских из Узбекистана: Не надо сюда ехать! 11:20Серьезная должность: вскрылась информация о загадочном зяте Стриженовой 11:01"Удивительно похожа на папу": Ирина Пегова показала редкое фото с подросшей дочерью 10:40Катастрофа экспедиции к "Титанику": на батискафе заканчивается воздух 10:20Орбакайте спровоцировала слухи о связи с Сафоновым новым сообщением 10:00Подставила подругу: разболтавшаяся Вайкуле раскрыла секрет Пугачевой 09:40"Она совсем плоха": Татьяну Кравченко вновь обвинили в пристрастии к алкоголю 09:20Принципиальная Адель чуть не сорвала сделку с Сильвестром Сталлоне 09:00Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах 08:40"Думал, что жизнь закончилась": известный актер хотел покончить с собой из-за любви 08:20"Нас все пытаются поссорить": Утяшева и Воля ответили на вопрос о расставании 08:00"Лицо помолодело, тело подтянулось": Ксенофонтова раскрыла секрет своей привлекательности 06:48"Стиль роскоши и изобилия": бьюти-эксперт объяснила реакцию общественности на вычурный наряд Бузовой 04:07Ученые рассказали о влиянии дневного сна на работу мозга 02:16Популярная группа заступилась за оскандалившуюся с песней Лагутенко Бузову 00:04"Человеческая просьба": О чем молила разрыдавшаяся Блиновская на очередном судебном заседании 21:08"Давайте": Тодоренко пригласила поклонников на страницу своего критика 20:24"Мой отец мне ничего не дал": Прохор Шаляпин перенес тяжелое испытание 19:43Внебрачный сын Золотухина растет его точной копией: Все женщины вытирают слезы 18:05"Никто, ничто и звать никак": Волочкова обозвала бывшего мужа и припомнила его измены 17:50Наргиз обругала собравшуюся в Ташкент Дубцову: Чего *** прется? 17:26В Саратове два подростка выпали из окна 16:58"Как быстро летит время": Стриженова выдала замуж 22-летнюю дочь 16:47Распутина накричала на дочь за близость с "чурками юродивыми": Нельзя смешивать нации! 16:16"Меняются как перчатки": новому роману Гагариной прочат недолгий срок 15:4381-летняя Алентова неузнаваема на свежем фото: Можете поверить?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Таким голосом ни о ком не пела": Савичева раскрылась с неожиданной стороны в новом клипе

71

Юлия Савичева презентовала в Сети новый клип.

Еще солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Аполлонов некоторое время назад заявил о том, что группа так редко выпускает работы по той причине, что ее члены руководствуются принципом качества, а не количества. И, судя по всему, по той же тропе идет и Юлия Савичева.

Женщина достаточно редко балует своих поклонников результатами своего творчества. Тем не менее, каждый из них находит очень теплый отклик у аудитории и удостаивается похвалы. Произошло так и в этот раз.

В своем телеграм-канале, сообщает URA.RU, Юлия Савичева разместила пост, где сообщила о выходе нового клипа, которые получил название "От его голоса". Изюминкой стало то, что в самом начале ролика Юлия Савичева предстала в более привычном образе. Волосы певицы были собраны, а нарядом стало макси-платье. А вот ближе к середине клипа женщина полностью преобразилась: волосы разлетелись, а на смену скромному наряду пришел белый корсет.

Благодаря взаимодействию, отображенном в клипе, Юлия Савичева раскрылась с неожиданной стороны: в танце заявила о том, что может быть страстной и огненной.

"От его голоса у меня мурашки по телу / И цветы лотоса распустились там, где болело / Черная полоса стала ослепительно белой / И таким голосом ни о ком другом я не пела", – завораживающе исполнила Юлия Савичева.

#{code144582}

23 июня 2023, 08:20
Юлия Савичева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Юлия Савичева"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

Дмитрий Маликов
Анна Курникова
Галина Юдашкина
Ирина Шейк
Светлана Лобода
Агния Дитковските
Юлия Савичева
Надя Ручка
Эммануил Виторган
Борис Галкин
диджей Грув

По теме

Маликов выступил дуэтом с Савичевой
Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Бузова показала поклонникам кадры из душа

Бузова показала поклонникам кадры из душа
Звезда "Дома-2" записала видео в душе и предстала перед фанатам в одном полотенце. В последние годы имя Ольги Бузовой не сходит с заголовков прессы.

"Радость, безумие, ураган": Боярская рассыпалась в комплиментах подруге

"Радость, безумие, ураган": Боярская рассыпалась в комплиментах подруге
Елизавета Боярская поздравила близкую женщину с важным праздником. Каждому из тех, кто подписан на аккаунты звезд шоу-бизнеса в социальных сетях, наверняка приятно, когда владелец блога, пользуясь своим положением, транслирует в массы положительные эмоции.

Пригрозившая лицею Волочкова поставила точку в скандале с выпускным дочери

Пригрозившая лицею Волочкова поставила точку в скандале с выпускным дочери
После публичных разборок с дочерью балерина Анастасия Волочкова решила отступиться. Анастасия Волочкова устроила скандал, когда узнала, что не сможет попасть на выпускной дочери Ариадны, который пройдет в "Крокус Сити Холл".

"Непростой день": жена Диброва рассказала об операции среднего сына

"Непростой день": жена Диброва рассказала об операции среднего сына
Девятилетний Федор – средний сын Дмитрия Диброва от Полины Дибровой, был прооперирован. Болезнь ребенка – настоящее горе для любой матери.

"Очень повезло": трехлетний сын становится копией Бортич

"Очень повезло": трехлетний сын становится копией Бортич
Актриса Александра Бортич отмечает день рождения наследника. 22 июня 2020 года Александра Бортич родила сына.

Выбор читателей

21/06Срд"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой 21/06Срд81-летняя Алентова неузнаваема на свежем фото: Можете поверить? 22/06ЧтвПодставила подругу: разболтавшаяся Вайкуле раскрыла секрет Пугачевой 21/06СрдРаспутина накричала на дочь за близость с "чурками юродивыми": Нельзя смешивать нации! 21/06СрдЖизнь очень изменилась: что случилось с огородницей Октябриной Ганичкиной 22/06ЧтвСерьезная должность: вскрылась информация о загадочном зяте Стриженовой