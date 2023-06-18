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Воскресенье 18 июня

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Певица Азиза отменила венчание с мужем-скандалистом

Певица Азиза отменила венчание с мужем-скандалистом

Исполнительница шлягера "Невезуха" не сумела воплотить мечту в жизнь.

Семейное положение знаменитой артистки вызывает немало вопросов. В 2021 году певица Азиза выскочила замуж за итальянца Алессандро Лорте, который на 20 лет моложе. Когда звезда объявила о браке на телешоу, мужчина вошел в образ скандалиста, которого успели и массово осудить, и окрестить альфонсом.

Наконец, после череды громких супружеских проблем певица Азиза снова привлекла внимание общественности. Дизайнер Аника Керимова рассказала, что певица Азиза отменила венчание с мужем, которое ранее планировала провести в мае-июне 2023 года.

Несколько месяцев назад артистка говорила, что обдумала наряд для таинства и заручилась поддержкой Аники. Однако, по словам модельера, о пошиве платья для торжества речи пока не идет, поскольку певица Азиза венчаться не торопится.

Почему планы изменились — до сих пор загадка, ведь звездная жена итальянца хранит молчание. Керимова намекнула, что эстрадная дива заговорит о личной жизни немного позже. Пока у артистки якобы другие приоритеты, среди которых целительство. Даже гастроли она будто бы поставила на паузу, а намерена выступать только на корпоративах.

Аника заверила: сейчас певица Азиза счастлива, преобразилась и усовершенствовала фигуру. Никакой конкретики о брачных узах журналисты, увы, не дождались.

18 июня 2023, 11:41
Певица Азиза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
ProZvezd✓ Надежный источник

Фоторепортаж

56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке

Елена Захарова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Любовь Толкалина и ее дочь Мария Кончаловская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Софья Эрнст. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Мария Кожевникова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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