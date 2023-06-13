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Вторник 13 июня

19:00"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 18:40“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 18:20В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях 18:00Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой 17:40"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 17:20"До дня вашей смерти!" взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями 17:00Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 16:40"Станут патриотами": Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд 16:20СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной 16:00Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов 15:40Американский актер из "Однажды в Америке" разбился на мотоцикле 15:20"Не ем уже как два месяца": бывшая жена Безрукова рассказала о предпочтениях в еде 15:00"Оказалось, он женат": Блогер раскрыл неприятные факты о предполагаемом возлюбленном Гагариной 14:40Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае 14:20Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии 14:00В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар 13:40Поваленный крест на могиле Бондарчук напугал пришедших на Новодевичье кладбище 13:20"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической 13:00"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала 12:40Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье 12:20В Подмосковье задержали подозреваемых магазинных кражах 12:00Инициативу об уменьшении срока отключения горячей воды прокомментировали эксперты 11:40Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать 11:20"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка 11:00"Идет расследование НЛО": Живущий в США Пресняков рассказал о странном происшествии 10:40Седокова смутила народ откровенным роликом из кровати 10:20В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 10:00Экономист порекомендовал россиянам не торопиться с покупкой недвижимости 09:40"Тяжело переживал": Как советский секс-символ Старыгин остался один на один с болезнью 09:20"Не инфаркт, и это прекрасно": Пьеха сообщил о своем состоянии после госпитализации 09:00Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России 08:40Щенок умилительно сыграл на игрушечном пианино за вкусняшки – видео 08:20Тест: отгадайте фильм по кадру с бегущим героем 08:005 детективов, от которых сложно оторваться 06:05Зоозащитники нашли новую семью для краснокнижной черепахи: видео 04:18Как отучить домашних животных грызть провода: полезные советы 02:09"Прирожденный певец": пес стал фанатом группы Queen 00:18Как качество сна влияет на аппетит? 22:08Юдашкин, Кучеренко, Колесников: могли ли звезды избежать смерти 20:12"Всегда будете источником вдохновения": известный блогер выразила поддержку Костомарову 18:13Как ангелочки: Эрнст впервые показал дочек от молодой жены 17:22Почему Стас Пьеха оказался на больничной койке: мнение кардиолога 17:01Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно 16:09Помолодевшую Гузееву раскритиковали в Сети 15:27Кудрявцева не может прийти в себя после ужасной трагедии 14:59Запрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби" 14:47"Опять мои рабы работают": Анна Семенович пояснила свою шутку 13:54Ивлеева предложила 61-летней Ханге сняться голой для обложки глянца: Журнал никто не купит! 13:06В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка 12:16Звезда Comedy Woman оказалась на операционном столе из-за опухоли в груди: Жуткие часы
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"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале

"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале
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Юлия Барановская рассказала о нюансах работы на Первом канале.

Ведущая Юлия Барановская стала популярной на всю страну посе скандального расставания с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей, так и не выйдя за него замуж.

Юлия Барановская познакомилась с Андреем Аршавиным в 2003 году. Вместе с тогдашним капитаном сборной России по футболу Барановская прожили в гражданском браке девять лет. Однако потом отношения испортились и развалились.

Скандальное расставание и непростую участь оставшейся с тремя детьми на руках малоизвестной Юлии Барановской обсуждала вся страна. Мол, женой так и не стала, а значит и денег после развода не получила. Впрочем, вскоре Барановская получила престижную работу ведущей на Первом канале в ток-шоу "Мужское/Женское". С тех пор она не сходит с телеэкранов.

Кроме основной работы и роли матери, Юлия Барановская активно развивает соцсети. На днях в своем телеграм-канале ведущая рассказала о нюансах непростой работы на Первом канале. Оказывается, она постоянно не высыпается. Барановская порассуждала, как это соотносится с зарплатой.

Барановская выяснила, что российские работодатели переплачивают своим невыспавшимся сотрудникам 3,5 триллиона рублей в год. Все дело в том, что если человек не выспался, то его КПД снижается, а зарплата остается прежней. По данным исследователей, россияне недосыпают как минимум четыре дня в неделю.

"Мне с моей нагрузкой "везет" на недосыпы. Я их испытываю регулярно: когда утром не могу встать на работу, когда еду в машине на съемки, когда сижу в гримерке в перерывах. Но стоит войти в кадр, от недосыпа не остается и следа. Так что мои руководители мне не переплачивают", – объявила Юлия Барановская.

Также она отметила, что при друзьях она напротив может себе позволить поспать часок-другой.


13 июня 2023, 19:00
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Юлии Барановской• Требует проверки

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