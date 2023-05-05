"Легче найти в интернете": разведенка Барановская заговорила об интиме на одну ночь

Телеведущая раскрыла поклонникам неожиданную правду о себе

Ни для кого не секрет, что личная жизнь Юлии Барановской сложилась далеко не так удачно, как ее карьера. Ведущая почти 10 лет прожила в браке с Андреем Аршавиным, которому подарила троих очаровательных детей. Многие ставили звездную семью в пример и считали ее идеалом. Однако в 2012 году футболист неожиданно бросил жену и детей ради любовницы.

С момента развода с Аршавиным о личной жизни Барановской почти ничего не известно. Впрочем, это не мешает сплетникам строить собственные теории о любовных делах звезды. Пока одни то и дело приписывают телеведущей романы со знаменитыми коллегами, другие считают ее все той же одинокой разведенкой, которую вся страна жалела много лет назад. Тем временем Юлия продолжает хранить молчание и лишь изредка делится с поклонниками чем-то личным.

На этот раз ведущая решилась на откровение в своем телеграм-канале. Барановская выложила в пост, в котором упомянула "Тиндер". В представлении некоторых пользователей звезда буквально заговорила об интиме на одну ночь, ведь именно такие ассоциации это приложение для знакомств вызывает у большинства людей.

"41% жителей России уверен, что партнера легче найти в интернете, чем в реальной жизни", – начала свою мысль знаменитость. Юлия предположила, что из-за ухода известного приложения многим людям может быть сложнее искать новые отношения, и отметила, мол среди ее знакомых есть немало тех, кто нашел вторую половинку на просторах Интернета. Однако сама звезда, по ее признанию, к онлайн-знакомствам никогда не прибегала.

"В "Тиндере" никогда не регистрировалась: это не мой путь — общение и флирт в интернете", – разоткровенничалась Барановская с подписчиками.



Ранее "Дни.ру" писали, что Юлия Барановская поставила на себе крест. Ведущая призналась, что хотела бы попробовать себя в актерской карьере, но отметила, что не имеет ни нужного образования, ни достойных предложений от режиссеров.