Вставила между ягодиц: Оттопырившая голый зад Толкалина оседлала толстенный ствол

Любовь Толкалина разделась перед камерой.

Экс-супруга Егора Кончаловского умеет приятно удивить своих поклонников. Особенно представителей сильного пола. Время от времени в микроблоге артистки появляются довольно пикантные кадры, на которых она предстает в неглиже. Вот и на этот раз Любовь Толкалина не постеснялась поделиться откровенными снимками.

Актриса опубликовала целую серию фотографий, снятых во время прогулки по цветущему саду. Начиналось все довольно скромно: звезда в джинсах и жакете прогуливалась по местности, позируя перед камерой. Однако постепенно одежды на ней становилось все меньше. И дошло до того, что перед поклонниками она предстала абсолютно голая.

А позже Любовь Толкалина нашла себе интересную локацию: она буквально оседлала дерево с толстенными стволами, которое захватила ради свой фотосессии. Там она тоже позировала в разных положениях, не пряча упругую грудь и ягодицы. Хорошо, что хотя бы паховую зону прикрыла! В какой-то момент звезда оттопырила свой голый зад и положила его на ствол. Выглядит это так, как будто она вставила толстую ветку между своих ягодиц.

В общем, для некоторых получилось очень приятно зрелище! Да, и сама актриса явно получила кучу приятных эмоций от прогулки по саду и откровенной фотосессии.

"Может ли жизнь быть более красивой, еще волшебнее, неожиданнее.... а может! Бесконечно может", – поделилась своими чувствами с публикой Любовь Толкалина.