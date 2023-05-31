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Среда 31 мая

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"Очень низменные этапы": Боня рассказала о будущем Собчак

"Очень низменные этапы": Боня рассказала о будущем Собчак
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Виктория Боня дала откровенное интервью, в котором поделилась шокирующими фактами.

Модель и ведущая Виктория Боня побывала на Каннском кинофестивале и дала откровенное интервью ведущему ютуб-шоу Сергею Косенко. В беседе с блогером модель рассказала о пути самопознания, духовном росте и опыте взаимодействия с шаманами в Перу.

В ходе разговора Виктория Боня поделилась впечатлениями о церемонии употребления некоего напитка, в ходе употребления которого она постигает глубинные уровни своего ума и сознания. По словам Бони, некоторым недоступен этот путь из-за слишком большой привязанности к материальному миру. В качестве примера она привела ведущую Ксению Собчак.

"Человек содержит в себе очень много отрицательных вибраций энергии. Она будет проходить очень низменные этапы. Хочет она этого или нет, но определенные травмы и события в ее жизни привнесли то, что ей нужно будет прийти туда, куда ты пришел с первого раза, через десять ретритов", – заявила Виктория Боня.

Напомним, церемония, о которой рассказала Боня, запрещена в России из-за своей смертельной опасности. Ранее певица Любовь Успенская рассказала, что ее единственная дочь Татьяна Плаксина именно после употребления "напитка мертвых" получила серьезные проблемы со здоровьем вместо обещанного просветления разума.

31 мая 2023, 21:17
Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Сергей Косенко/ YouTube• Требует проверки

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Richard Harbaugh/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

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