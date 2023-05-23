"Не пускают": оскандалившуюся Боню сняли у элитного отеля в Каннах

Экс-звезду "Дома-2" запечатлели у здания в шикарном белом платье.

Последние дни имя Виктории Бони то и дело мелькает в заголовках СМИ. Ведущая традиционно посетила ежегодный Каннский кинофестиваль и блеснула на красной дорожке. Если поклонники блогерши искренне обрадовались, увидев ее вновь среди знаменитостей мирового масштаба, то недоброжелатели нашли не один повод посмеяться над звездой.

Два дня назад в Сети появился снимок Виктории Бони с известной на весь мир моделью Джиджи Хадид. Знаменитости вместе попали в кадр у дверей уборной. Экс-участница "Дома-2" поделилась фото в своем блоге, но тут же оскандалилась. Некоторые начали откровенно глумиться над светской львицей, заявляя, что она специально подкараулила звезду Голливуда на выходе из туалета.

Не успели утихнуть смешки по поводу прошлого снимка Бони, как на просторах Интернета появился новый. На этот раз Викторию в роскошном белом платье сняли у элитного отеля в Каннах. Если верить подписи к снимку, внутрь блогерша попасть на смогла.

"Боню не пускают в отель Мартинез, и она фоткается рядом на фоне работяг, чтобы все думали, что она тоже звезда", – гласит текст на фото.

