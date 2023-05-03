Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Об онкологии Анастасии Заворотнюк стало известно в 2020 году.

Трагическая новость пришла из Москвы. В ночь с 30 апреля на 1 мая ушел из жизни знаменитый российский актер театра и кино Михаил Бескоровайный. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на осведомленный источник. В частности, артист известен по роли в сериале "Моя прекрасная няня", благодаря которой прославилась Анастасия Заворотнюк.

По данным RT, звезда экранов также исполнила роли в таких сериалах, как "Кухня" и "Марш турецкого". Кроме того, российскому зрителю хорошо известен уникальный голос артиста. Михаил Бескоровайный участвовал в озвучке многих зарубежных фильмов.

Как сообщает телеканал "Царьград", ушедшему актеру было 65 лет. Возможной причиной смерти может являться острая сердечно-сосудистая недостаточность, уточняет телеканал "360". Получатся, Анастасию Заворотнюк окружила толпа небожителей.

Сериал "Моя прекрасная няня" вышел на отечественные экраны в 2004 году. За минувшие 19 лет наш бренный мир покинули десятки актеров, сыгравших в комедии. Ушли из жизни, в том числе, всенародные любимицы Любовь Полищук и Александра Назарова, исполнившие роли мамы и бабушки главной героини.

Анастасия Заворотнюк со многими выдающимися артистами встретилась лишь в эпизодах сериала, однако и они внесли свой вклад в культовую комедию. Поклонники картины хорошо помнят роли, которые исполнили Армен Джигарханян, Валерий Гаркалин, Нина Русланова, Татьяна Жукова-Киртбая, Ольга Прохватыло, Наталья Крачковская и другие звезды.

К сожалению, Анастасия Заворотнюк сегодня вместо новых ярких ролей в кино вынуждена бороться с тяжелой болезнью. В 2020 году стало известно, что главная героиня сериала "Моя прекрасная няня" страдает от онкологии.