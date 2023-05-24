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Среда 24 мая

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Cтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая

Cтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая
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На Троекуровском кладбище столице со всеми почестями похоронили Петра Кучеренко – заместителя министра образования России и мужа певицы Дианы Гурцкая. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Утром состоялась отпевание Петра Кучеренко в Богоявленском Елоховском соборе Москвы, где в 2015 году проходила панихида и по Жанне Фриске. А после полудня траурная церемония переместилась в Зал прощания Троекуровского кладбища.

Фото: Дни.ру

Проститься с мужем Дианы Гурцкая там собрались ее коллеги – Катя Лель, Феликс Царикати, Анита Цой, врач-кардиолог Лео Бокерия и самый известный пресс-секретарь страны Анна Исаева. Прежде она работала с Юлией Началовой, чьи родители Виктор и Таисия Началовы тоже пришли на гражданскую панихиду по Петру Кучеренко.

В марте 2019 года в этом же зале прощались с их талантливой дочерью. Теперь Юля и Петр стали вечными соседями по погосту... Поэтому Началову не могли не прийти, не подойти к убитой горем матери покойного Екатерине Фроловне, его сыну, вдове... На них больно смотреть...

Выступали Министр образования, ректор РУДН, однокашники Кучеренко. Одну из самых трогательных речей у гроба сказал Евгений – племянник Кучеренко. Он говорил, как вся семья обязана и благодарна Пете, как эта внезапная смерть словно бы вырвала из всех них души и сердца.

Фото: Дни.ру

Похоронили скоропостижно умершего в самолете по пути из командировки Петра Кучеренко на 34-м участке Троекуровского кладбища. Близкие покойного выбрали место вдали от известных людей, которых обычно обычно хоронят на престижном 21-м участке.

24 мая 2023, 17:42
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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