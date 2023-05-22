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Собчак пошутила после скандала с Боней, снятой в туалете со звездой Голливуда

Собчак пошутила после скандала с Боней, снятой в туалете со звездой Голливуда
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Телеведущая опубликовала новый пост в своем блоге. Некоторым показалось, что это может быть отсылкой к скандалу с Викторией Боней.

Ксения Собчак и Виктория Боня враждуют уже не один год. Сходу сложно вспомнить, когда и как именно начался этот затяжной конфликт двух звезд "Дома-2". Как бы там ни было, у публики их словесные перепалки и подколы всегда вызывают особый интерес.

Ни для кого не секрет, что в этом году Виктория Боня традиционно посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля. Одни уже привыкли каждый год лицезреть российскую знаменитость среди звезд мирового масштаба, а другие продолжают задаваться вопросом, что она там была. Впрочем, сама блогерша будто не замечает массового недоумения. Она не только продолжает делиться кадрами с мероприятия, но и подтрунивает над своей экс-коллегой Ксенией Собчак.

Несколько дней назад Виктория подшутила над Ксенией в своем блоге. Светская львица пригласила журналистку на кинофестиваль и пообещала, что устроит ей буквально королевский прием. А теперь Собчак, кажется, решила ответить на издевки своей давней врагини.

Накануне в Сети появилось фото Виктории Бони с голливудской звездой Джиджи Хадид. Российскую знаменитость сняли с всемирно известной моделью в туалете. А точнее, у самых его дверей. Экс-звезда "Дома-2" похвасталась снимком в своем блоге, но ее восторг разделили не все. Многие посчитали, что Боня намеренно подкараулила Хадид у входа в уборную, и посмеялись над ней.

Едва вокруг снимков с Викторией Боней разгорелся скандал, кадры из общественного туалета опубликовала Ксения Собчак. Журналистка показала видео из уборной бизнес-зала московского аэропорта. Знаменитость сняла унитаз, который был расположен слишком близко к стене, и пошутила, что этот туалет подходит только для людей с худыми ногами. Остается только догадываться, была ли это безобидная ирония, или же Ксения пыталась сделать тонкую отсылку на ситуацию со снимками Виктории.

22 мая 2023, 16:00
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ксении Собчак✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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