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Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля
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Виктория Боня накануне появилась на открытии кинофестиваля в Каннах.

Как бы ни ругали телеведущую за пристрастие к сомнительным ретритам и прочим альтернативным методам самопознания, но только она может похвастаться регулярными выходами на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Кусаем локоточки!

Вот и в этом году Виктория Боня умудрилась прорваться. Причем, по словам звезды, она чуть не пропустила важное мероприятие, потому что проспала. Но, к счастью, в итоге все успела и на красную дорожку все-таки вышла.

Виктория Боня появилась под прицелом фотокамер в экстравагантном платье от бейрутского бренда. Правда, не все оценили яркий образ дивы в перьях и стразах. В беседе с "Дни.ру" стилист Виктория Хандус назвала ошибки, которые допустила Боня при выборе наряда.

"К самому платью претензий нет. Эффектное, красивое и вполне подходит характеру и внешности Виктории Бони. Кажется, будто на это зеленое платье ее вдохновили кактусы, с которыми она так любит проводить всевозможные обряды", – отметила стилист.

Правда, Виктория Хандус считает, что на фоне других знаменитостей экс-участница "Дома-2" выглядела нелепо.

Фото: Alberto Terenghi / Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com

"Голливудские звезды предпочли королевский стиль – под стать фильму "Фаворитка" об отношениях Людовика XV с Жанной Дюбарри, премьера которого как раз пройдет на Каннском фестивале. Мы увидели актеров и актрис в царственных сдержанных образах, и Вика Боня рядом с ними в своем костюме попугайчика кажется просто смешной", – резюмировала стилист.

17 мая 2023, 13:58
Фото: Simone Comi / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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