Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной

Вероника Степанова объяснила, почему отношениям браку певицы с фотографом пришел конец.

Вот уже три года Полина Гагарина в разводе со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Супруги были в браке шесть лет и производили впечатление очень гармоничной пары. Именно поэтому многие удивились, когда союз неожиданно рухнул. Впрочем, существует и другое мнение по поводу этой пары.

Знаменитая психолог Вероника Степанова высказалась о Полине Гагариной и ее бывшем муже на своем YouTube-канале. По мнению специалиста, в реальной жизни певица далеко не такая, какой кажется на первый взгляд. Степанова объяснила, что за ангельской внешностью Гагариной скрывается сильный человек.

Психолог отметила, что артистка сознательно выбрала себе партнера, который будет жить в ее тени, "обслуживать ее потребности" и практически по-отечески оберегать. Однако такая модель отношений была обречена на провал. По мнению Вероники Степановой, в какой-то момент Полина Гагарина выросла из этих отношений и бросила мужа.

"Полина вырастает, влюбляется и убегает, а папочка остается ни с чем, в полном ауте. Он как будто до сих пор не может понять, что его птенчик выпорхнул из гнезда", – заявила Степанова.

По словам специалиста, Гагарину и Исхакова "развел" слишком разный характер. Психолог отметила, что певице свойственна инфантильность и желание веселиться, которых не было в ее бывшем супруге.

"Сегодня она в своей инфантильности, поскольку ей пришлось много работать, не нагулялась. Ей еще хочется веселиться. Лет в 50 ей подойдет такой душный дед. Потому что он реально душный дед. Такой занудный, правильный… С таким сдохнуть хочется!", – высказалась о Дмитрии Исхакове психолог.