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Воскресенье 14 мая

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Гагарина вспомнила о трудностях работы над мультфильмом "Трио в перьях" во время беременности

Гагарина вспомнила о трудностях работы над мультфильмом "Трио в перьях" во время беременности
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Певица не делала себе поблажек даже в непростой период.

Недавно в концертном зале Барвиха Luxury Village прошла премьера второй части мультфильма "Трио в перьях". Главные роли в нем озвучили Алексей Воробьев, Полина Гагарина и Филипп Киркоров. Мероприятие не обошли стороной звезды отечественного шоу-бизнеса.

Певица Полина Гагарина, которая озвучила одну из главных героинь мультфильма Ольгу, появилась перед публикой в клетчатом мини-платье с корсетным лифом и коричневых босоножках на каблуке. Певица рассказала, что во время озвучивания первой части находилась на девятом месяце беременности.

По этой причине работа над проектом давалась ей с большим трудом. "Было очень тяжело по дыханию, у меня сильно понизился голос, в этой связи сам собой родился персонаж Ольги с ее характерной хрипотцой", — рассказала Гагарина.

Стоит отметить, что вторая часть мультфильма продолжит историю воробья Ричарда, наслаждающегося зимовкой в Северной Африке. На этот раз ему не разрешат возглавить перелет аистов домой. Не согласившись с таким решением, он отречется от стаи и отправится в одиночное путешествие, наполненное приключениями и опасностями. На большие экраны картина выйдет 18 мая.


14 мая 2023, 20:30
Полина Гагарина. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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