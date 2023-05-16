Иноагент Галкин обратился в суд Москвы Тесты Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина Две трети россиян верят в рост цен на жильеДве трети россиян верят в рост цен на жилье

Лента новостей

Вторник 16 мая

21:20"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы пытается привлечь внимание 20:15Дешевый способ приготовить окрошку: рецепт на все времена 19:16"Люди ринулись на быстрое обогащение": подставу вокруг Елены Блиновской подозревает психолог 18:13Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов 17:10"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой 15:56Врач предупредил о вреде гречки для одной категории людей 15:20Ипотеку чаще всего оформляют на "вторичку" 15:00Skywell ET-5: в небе все хорошо 14:50В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги 14:40Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой 14:10Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка 13:20В Москве на Каширском шоссе столкнулись пассажирский автобус и два автомобиля 12:20Лолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 12:00Диабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 11:30Почему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 10:44Скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума 10:40Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом 10:20Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 10:00Где искать жилье для инвестиций в Москве 09:30"Он меня не чувствовал": Верник впервые рассказал правду об отношениях с Табаковым 09:09Куценко раскрыл тонкости съемок интимных сцен 08:00Аэропорт Нового Уренгоя впервые станет объектом "Ночи музеев" 06:10Энрике Иглесиас не смог выйти на сцену из-за болезни 04:28Какое жилье доступно в Москве за 13-14 млн 02:18Продажи квартир в Новой Москве упали на 21% 00:02"История вне времени": как прошла премьера спектакля "Собака на сене" в Московском Губернском театре 22:11Дюжев поделился с народом жизненной философией 19:21Мужу скандальной Елены Блиновской грозит срок до 15 лет – мнение юриста 18:24"Нам повезло": артисты Васильев и Таранник о долгих семейных отношениях 17:25Вместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой 14:26Галкин* потребовал снять с него статус иноагента через суд 13:47Сотни россиян больше суток не могут вылететь из Турции из-за задержки рейсов 13:28Подмосковные врачи спасли пациента с пулей в голове 12:54В Петербурге студент попытался совершить диверсию на железной дороге 12:49Вдовца Чуриковой Панфилова подключили к ИВЛ после госпитализации 11:49Преобразившуюся Екатерину Климову сравнили с Анджелиной Джоли 11:06О какой семейной трагедии до самой смерти молчал Юдашкин 10:58Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон 09:22Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну 08:46По стопам сына: 90-летний Киркоров публично обидел журналистку 06:27Топ направлений на 2023 04:03Не разлей вода: как кот и бобр стали лучшими друзьями 02:44"Полностью вытеснят европейские": эксперт рассказала о будущем китайского автопрома 00:17Спасение уличными собаками своего друга попало на видео 22:17Странному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение 20:30Гагарина вспомнила о трудностях работы над мультфильмом "Трио в перьях" во время беременности 20:29Кто на самом деле двойник Киркорова 19:08Восстанавливающаяся после травмы Поргина рассказала о своем решении покинуть Ленком 18:33Дочь призвала Успенскую оставить сцену и уйти на заслуженный отдых 18:00Бузова отреагировала на заявление Тарасова об участии в шоу "Звезды в Африке"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы пытается привлечь внимание

"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы пытается привлечь внимание
85

Психотерапевт заговорила о проблеме, которую допустила певица Глюкоза.

Старшей наследнице именитой блондинки совсем недавно исполнилось 16 лет, а она уже прославилась на всю страну. Увы, не редким талантом и выдающимся интеллектом, а скандальным поведением. Певица Глюкоза не раз мелькала в прессе из-за дочки Лидии, которая успела назвать себя небинарной персоной, со свистом вылелеть из престижной гимназии и перекрасить волосы едва ли не во все цвета радуги.

К тому же в этом году девушка активно бросает школу, потому как девять классов почти окончены, а продолжать обучение до 11-го нет желания. Дочурка Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюкозы, — Прим.ред.) грезит работать и отдохнуть от уроков. Устала, бедняжка.

Психотерапевт Наталья Шляпужникова заявила, что это классический пример того, как ребенок пытается привлечь внимание близких родственников. Якобы певица Глюкоза недостаточно посвящает себя ребенку, что в итоге выливается в различные заморочки.

"Звездные родители считают, что их дети должны быть идеальны сами по себе, с помощью няни и тех, кто их воспитывает. Но так бывает отнюдь не всегда. И дети начинают вести деструктивный образ жизни", — цитирует специалиста Пятый канал.

Эксперт заключила, что певица Глюкоза должна проводить больше времени с дочерью Лидией. Вот только будет ли она это делать — большой вопрос.

16 мая 2023, 21:20
Певица Глюкоза. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Позор России: 5 кумиров шоу-бизнеса, растлевающих молодежь

Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / @_STENKA_
YouTube / @vmeste.project

По теме

15-летняя дочь Глюкозы решила бросить школу после беседы о беременности
Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

"Люди ринулись на быстрое обогащение": подставу вокруг Елены Блиновской подозревает психолог

"Люди ринулись на быстрое обогащение": подставу вокруг Елены Блиновской подозревает психолог
Коуч по исполнению желаний Елена Блиновская тянет за собой шлейф уголовного дела. "Наслаждающийся богатством в одно и то же время и раб, и господин своего богатства", — писал великий Карл Маркс, а сейчас перед нами яркий пример реализации этой фразы.

"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой

"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой
Дмитрий Маликов откровенно рассказал о диссонансе с новым поколением артистов. Исполнитель хита "Звезда моя далекая" очаровывает и привлекает публику несколько десятилетий, оставаясь свежим и подтянутым.

Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой

Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой
Продюсер коллектива отметил, что теоретически его солистки могли бы спеть на конкурсе, предложенном Стасом Барецким. Последние недели в стране активно обсуждается замок Аллы Пугачевой, уехавшей за границу вместе с семьей.

Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка

Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка
В Сети разгорелись споры о том, рекламировал ли ведущий стиральный порошок. Его реакция не заставила себя долго ждать. Андрей Малахов – один из самых известных и узнаваемых телеведущих в стране.

Лолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач

Лолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач
Певица столкнулась с проблемами со здоровьем, но поход к врачу ничего не решил. Знаменитая певица Лолита может похвастаться прекрасной формой и эффектной внешностью.

Выбор читателей

15/05ПндОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну 15/05ПндБедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон 15/05ПндГалкин* потребовал снять с него статус иноагента через суд 15/05ПндО какой семейной трагедии до самой смерти молчал Юдашкин 14/05ВскСтранному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение 15/05ПндПреобразившуюся Екатерину Климову сравнили с Анджелиной Джоли