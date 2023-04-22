"Уже": узнавшая о беременности 15-летняя дочь Глюкозы бросила школу

Певица Глюкоза взрастила своенравное дитятко.

В малолетнем возрасте дочь звезды Лидия с лихвой наломала дров. Она объявляла об отсутствии у себя гендерной идентификации, поменяла звучное женское имя на псевдоним Рэй, не раз вызывала шок эпатажным имиджем и стала изгоем в элитной гимназии. Теперь певица Глюкоза снова на стреме: ее 15-летняя девочка столкнулась с деликатной проблемой.

Ранее исполнительница хита "Доберман" успела провести с наследницей доверительную беседу о ранней беременности. Заботливая мать призвала Лидию не делать аборт, а рожать, если наступит зачатие.

Когда девочка узнала о беременности сполна, то стала отнекиваться, не желая продолжать обсуждение. Тем не менее певица Глюкоза с пониманием относится к этому и остальным выборам кровиночки, поскольку очень ее любит.

К сожалению или к счастью, бунтарка не принесла матери в подоле, но школу в качестве жизненного приоритета уже бросила. В ближайшее время ученица намерена совсем с ней попрощаться и работать. Благо, девятый класс подходит к концу, дочь Глюкозы сможет иметь хоть какой-то диплом.

"ЕГЭ я всегда смогу сдать, а нервы не восстанавливаются. Я уже очень устала", — так ребенок прокомментировал свое решение. По крайней мере, певица Глюкоза может порадоваться стремлению дочери зарабатывать деньги, а не сидеть у нее на шее.