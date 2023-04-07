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Пятница 7 апреля

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"Новый виток": решившая развестись Навка теряет целое состояние

"Новый виток": решившая развестись Навка теряет целое состояние
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Дела Татьяны Навки давно не идут в гору.

47-летняя фигуристка и Олимпийская чемпионка Татьяна Навка после завершения спортивной карьеры не оставила фигурное катание. Свой талант спортсменка проявляет в ледовых шоу. По всей России красуются афиши Навки с приглашениями на представления.

Вот только все чаще билеты на ледовые шоу продаются со скидками. Даже за несколько дней до мероприятия можно выкупить хорошие места по приятной цене. Неужели Татьяна Навка теряет целое состояние, продолжая гастролировать с не окупаемыми программами?

Ответ на этот вопрос дал продюсер Павел Рудченко. По мнению эксперта, дело состоит в совокупности обстоятельств. Скорее всего, люди просто устали от "зимней сказки" после затянувшейся зимы. Россияне хотят тепла и солнца, а не ледовых программ. На катке можно увидеть только самых яростных фанатов фигурного катания.

"Возможно, сейчас просто определенный новый виток, люди как-то охладели", — комментирует Павел.

Так или иначе, отпуск никому не помешает. Решившаяся развестись с первым мужем Татьяна Навка прекрасно знает, как важно проводить время с семьей. И хотя Александр Жулин давно остался в прошлом, неудачный роман с ним принес полезный опыт. Не исключено, что возможный перерыв в гастролях Навки окажет позитивный эффект на отношения Татьяны Навки с нынешним супругом.

7 апреля 2023, 10:00
Татьяна Навка. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
BLITZ+✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

Певица Вера Брежнева во время съемок развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале".
Съемки певицы Алсу.
Певица Алсу.
Певица Вера Брежнева в павильоне "Космос" на ВДНХ.
Фигуристка Татьяна Навка на Триумфальной площади во время съемок развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале".
Фигуристка Татьяна Навка.
Певица Жасмин и фигуристка Татьяна Навка.

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