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Четверг 6 апреля

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"Это мой будущий муж": прилипшая к Лепсу Барановская не скрыла счастья

"Это мой будущий муж": прилипшая к Лепсу Барановская не скрыла счастья
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Барановская сделала откровенное признание.

Российская телеведущая Юлия Барановская водиночку воспитывает троих детей – 17-летнего Артема, 14-летней Яны и десятилетнего Арсения. После развода с футболистом Андреем Аршавиным Барановская не торопилась строить личную жизнь и целиком окунулась в карьеру и материнство.

В свежем интервью Детям Mail.ru Юлия Барановская призналась, что не ставит крест на своем будущем, и еще допускает вероятность замужества и даже рождения детей. При этом звезда отметила, что своего мужчину пока не встретила. Но когда такой момент настанет, она не будет скрывать своего счастья.

"Когда кто-то появится, представлю его детям только после того, как пойму, что могу уверенно сказать им: "Это мой будущий муж", – рассказала Барановская.

Ведущая ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале отметила, что не умеет просто встречаться с мужчинами. Ей надо сразу понимать, есть ли у него серьезные намерения. Судя по всему, сказываются долгие и неофициальные отношения с Андреем Аршавиным...

Напомним, в последнее время за Юлией Барановской долго тянулись слухи о том, что ведущая якобы встречается с певцом Григорием Лепсом. Масла в огонь добавило то, что артист неожиданно развелся со своей женой после 30 лет брака. С тех пор имя Барановской так и прилипло к Лепсу как банный лист. Поклонники то и дело припоминают ей ту историю, хотя сами звезды все отрицали.

6 апреля 2023, 18:40
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Детям Mail.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Барановская окунулась в грязь на отдыхе

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