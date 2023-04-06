"Разложение личности": узнавший ориентацию Галкина* Корчевников задрыгался как ошпаренный

Ведущий Борис Корчевников показал свое истинное лицо.

Героем нового выпуска телепрограммы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым стал советский актер, юморист и пародист Михаил Грушевский. Вместе с ведущим они обсудили не только биографию шоумена, но и деятельность звездных коллег. Так, не забыл гость и ведущий вспомнить про Максима Галкина*.

Все началось с любви к родине. Борис Корчевников начал рассуждать, что и в советские годы были юмористы, которые высмеивали общественные проблемы. Однако, по мнению 40-летнего ведущего, раньше такой юмор был признаком любви к стране. А вот шутки Максима Галкина*, с другой стороны, показывают настоящую ненависть к родине.

Гость программы Михаил Грушевский горячо согласился с таким мнением. В качестве примера шоумен привел шутку Галкина* про две категории критикующих власть — это либо евреи, либо люди нетрадиционной ориентации. По мнению Грушевского, такой юмор — это бездарность и ложь.

"Это трагический пример разложения личности", — негодует гость программы "Жизнь и судьба".

Узнав такую ориентацию творческого развития Максима Галкина*, Борис Корчевников задрыгался как ошпаренный. Видимо, глубоко верующего актера и ведущего сильно задело высказывание опального юмориста. Многие зрители заметили, что лицо Бориса тоже скривилось в гримасе. Вполне вероятно, что у Корчевникова личная неприязнь к Галкину*.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.