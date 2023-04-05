"У них было": интимная встреча Барановской и Аршавина после разрыва обернулась бесстыдным конфузом

Подробности отношений Юлии Барановской с футболистом.

Вчера СМИ взорвала новость о воссоединении телеведущей с бывшим гражданским мужем. Их встреча получилась довольно интимной – в кругу только близких людей, которые так же как они отмечали день рождения дочери. Их, как передает ОСН, вместе сняли в ресторане, при этом было заметно, что за одним столом они оба чувствуют себя комфортно. Многие, как пишут "Вести Подмосковья", подумали о том, что спустя 10 лет после разрыва Юлия Барановская может дать второй шанс своему экс-возлюбленному.

Да, несмотря на громкое расставание и годы конфликтов, спортсмен и теледива вели себя за столом более чем достойно. Андрей Аршавин скромно улыбался, не ругался, а мать его троих детей мило смеялась. Однако, если верить картам таро, интимная встреча бывших обернулась бесстыдным конфузом. Как рассказала таролог Марианна Абравитова, за улыбками обоих скрывается вражеский настрой.

Однако у Юлии Барановской и Андрея Аршавина все-таки есть шанс на построение хороших отношений без притворства на публике.

"С годами все-таки произойдет понимание того, что у них было что-то хорошее, была настоящая любовь", – заверила таролог.

При этом карты говорят, что поклонникам все же не стоит надеяться на счастливый финал в виде воссоединения. Дело в том, что футболист уже отыграл роль любимого человека для телеведущей. И судьба приготовила для Юлии Барановской совершенно другого мужчину.