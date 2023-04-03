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Шоу-бизнес
"Надо лечиться": продюсер поставил крест на сорвавшей концерт МакSим

"Надо лечиться": продюсер поставил крест на сорвавшей концерт МакSим

МакSим не думает о своем будущем.
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Певица МакSим недавно сорвала концерт в Сочи, бросив микрофон и уйдя со сцены. В Сети появилас масса видео, на кадрах которых артистка в странном состоянии. Она еле поет, не попадает в ноты и разговаривает с залом замедленно и невпопад. Поклонники начали подозревать, что у певицы якобы возобновились проблемы с алкоголем. Так или иначе, МакSим работает на износ и не думает о своем будущем. Тем временем фанаты считают, что ее гастрольный тур по стране надо срочно отменять и дать ей время на восстановление.

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 Марина Сергеевна Максимова (МакSим)

Марина Сергеевна Максимова (МакSим) певица

Другие решили, что певица беременна. Ведь на концерте она выступала в просторном платье и словно скрывала округлости изменившейся фигуры. Однако ни то, ни другое пока не подтверждено.

Продюсер Сергей Пудовкин прокомментировал ситуацию в беседе с Пятым каналом. По его словам, здесь надо разбираться детально, нельзя просто так оценить происходящее со стороны. Однозначно, что если человек чувствует себя неважно, ему не стоит выходить на сцену.

Также музыкальный деятель не исключил, что артистке "Надо лечиться", если она действительно так плохо себя чувствует и даже уезжает с концертов на скорой. Таким образом он поставил крест на певице, утверждая, что однозначно певице требуется помощь.

МакSим. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2023, 21:50 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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