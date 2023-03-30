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Шоу-бизнес
"Онкология": свалившейся на сцене МакSим поставили страшный диагноз после вызова скорой

"Онкология": свалившейся на сцене МакSим поставили страшный диагноз после вызова скорой

Эксперт оценил шансы МакSим на продолжение нормальной жизни после срыва концерта.
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Недавно певица МакSим сорвала концерт в Сочи. Сначала она еле пела в микрофон хриплым голослм, а потом и вовсе положила микрофон и ушла со сцены. Вскоре выяснилось, что артистку увезли на скорой. Россияне решили, что певица свалилась из-за какой-то болезни, но некоторые коллеги заподозрили, что у певицы вновь начались проблемы с алкоголем.

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 Марина Сергеевна Максимова (МакSим)

Марина Сергеевна Максимова (МакSим) певица

Нумеролог, основатель школы "Лаборатория чисел" Дарья Колегова в беседе с "Дни.ру" рассказала, что в матрице судьбы Максим есть предпосылки к развитию ряда болезней в будущем или уже сейчас.

"В нумерологии мы не создаем прогноз на будущее. Нельзя с уверенностью сказать, что точно ждет человека. В нашем понимании человек сам влияет на свою судьбу. Но в матрице Максим есть предпосылки к развитию определенных болезней, которые могут ее ожидать, если она перенапряжена", – отметила нумеролог.

Матрица певицы Максим говорит о том, что ей свойственны эмоциональные зажимы, которые могут стать причиной проблем со здоровьем. Здесь мы наблюдаем так называемые тиски, а именно сочетание высокого уровня энергии и ответственности, которые наслаиваются на низкий уровень интереса. Данная комбинация говорит о том, что человек склонен долго терпеть, сдерживать в себе все страхи, недовольства, собственное мнение, что в итоге может привести к развитию психосоматических заболеваний. Конкретно – аутоиммунных, а также различных форм ОРВИ, бронхитов, астмы и проблем со зрением. Все они вполне могут перерасти в хронические. Причина – переизбыток энергии, которая накапливается внутри и, не имея возможности к выходу, трансформируется в заболевания. Высокий уровень долга не позволяет высказываться во вне, что провоцирует болезни. Все, что не ушло во внешнюю среду, сказывается на общем состоянии организма. Пустой сектор здоровья говорит о том, что восстанавливаться после перенесенных травм и заболеваний ей не так-то просто, требуется длительный период реабилитации. Певице стоит учитывать это и не пытаться в процессе выздоровления гнаться за высокими показателями в работе, творчестве. Нужно дать организму прийти в себя. Иначе может случиться что угодно, даже "онкология", сказала эксперт.

"Матрица Максим свидетельствует о ее трудоголизме вкупе с перфекционизмом, что в итоге может привести к онкологии. В качестве решения можно предложить развивать в себе эмпатичность к людским недостаткам", – рассказала нумеролог.

Исполнительнице точно стоит поработать с психологом. Такому человеку важно скинуть с себя оковы и научиться коммуницировать с миром свободно. Не бояться говорить о том, что он чувствует, и что ему важно. Также пора перестать нести на своих плечах весь мир. Не стоит позволять другим вешать на себя собственные проблемы. И не нужно бояться просить о помощи, когда в этом нуждаешься, объяснил эксперт.

Дарья Колегова добавила, что Максим однозначно, ожидает взлет в карьере с 2028 года. Тогда она войдет в свой новый цикл и сможет влиять на людей.

"Масштабность, популярность – все это ее ждет. Об этом говорит и сочетание ее характера с числом судьбы. Максим – прирожденный организатор. Она способна консолидировать людей, организовывать их слаженную работу для достижения высоких результатов. Характер певицы свидетельствует об ее артистичности. Она непредсказуема, иногда бывает резка, настроение у Максим меняется очень быстро. Этим самым она и привлекает окружающих. Максим и сама нуждается во внимании публики, так что с выбором профессии она точно не ошиблась", – заключила Колегова.

Сейчас из конкретных рекомендаций – больше внимания уделить своему здоровью, не устраивать гонку "быстрее/выше/сильнее", не боятся быть слабой и в позиции принимающей помощь.

МакSим. Фото: Edgar Breshchanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 30 марта 2023, 15:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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