"Нет смысла": спутавшаяся с продюсером Гагарина обсеценила новый роман

Гагарина поблагодарила жизнь за урок.

Российская певица Полина Гагарина сделала откровенное заявление на тему разводов и дала пережившим то же самое женщинам дельный совет. Как бы ни было больно, надо благодарить судьбу за подаренный опыт и позволить себе жить дальше.

Гагарина уверена, что даже после сильного эмоцилнального потрясения женщина способна восстановиться. Конечно, иногда нужна помощь психологов. Но рано или поздно оставшаяся одна женщина должна понять, что вокруг много хороших людей, и любовь возможна.

"Без любви смысла нет! Поблагодарите за этот урок", – отметила Полина Гагарина.

Напомним, после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина стала встречаться со своим продюсером Владимиром Чиняевым. Вместе с ним певица отмечала свое 36-летие. При этом артистка не афиширует роман, который длится уже три года. Фанаты считают, что таким образом артистака обесценивает своего нового возлюбленного. Впрочем, не исключено, что после скандала с бывшим певица стала более аккуратной в личном плане.

С самого начала бывший муж Гагариной выступил категорически против того, чтобы новый ухажер певицы участвовал в воспитании их общей дочери Мии. исхаков считал, что посторонний для девочки мужчина негативно будет влиять на ее психику.