Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию
"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами
Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки
"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели
партнеры
Понедельник
3 апреля
Лента новостей
20:20
"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории
19:40
"Нет смысла": спутавшаяся с продюсером Гагарина обсеценила новый роман
19:20
Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног
19:00
Лерчек, Блиновская, Митрошина: как не наступить на грабли инфоцыган и легально заработать на блоге
18:40
"Хрущевка, никакого ремонта": рыдающая семья засунувшего микрофон в штаны SHAMAN испытала стыд
18:20
Беременность после наркотиков? У замешанной в скандале Бочкаревой нашли в трусах нечто
18:00
"Незаметно слинял": потерявший стыд Галустян свалил из России с кучей бабла
17:40
Престарелая разведенка Лолита охмурила женатого друга Цекало: Счастливая
17:20
Потом в Югославию: Собравшуюся петь в распавшейся Чехословакии Вайкуле подняли на смех
17:00
Свято место пусто не бывает: Павел Воля заменит Урганта в вечернем шоу
16:40
Восьмимесячный малыш погиб в аварии под Петербургом
16:20
Аборт, 10 выкидышей и громкий развод: Роза Сябитова готова встретить солидного мужчину
16:00
"Наркотики и выпивон": Ошивающаяся в Израиле Вайкуле раскрыла детали побега Пугачевой и Галкина*
15:40
На Камчатке произошло мощное землетрясение: главное
15:20
В Подмосковье медики спасли от ковида 100-летнего ветерана
15:00
"Фу, ужас": Совокупление вцепившегося в грудь Киркорова со стонущей незнакомкой слили в Сеть
14:40
"Он ползает по лицу": лишившаяся плоти Бледанс испытывает страшные муки
14:20
По стопам Украины: латышка Вайкуле прочит еврея Галкина* в президенты России
14:00
Тело 12-летнего мальчика нашли на улице в Новокузнецке
13:20
Россияне нашли замену Италии, Испании и Греции
13:00
"Чьи жизни спасаете? Убийц?": жена иноагента Макаревича публично унизила российского врача
12:40
"Денег нет": погнанный отовсюду Ревва вышел к поклонникам с протянутой рукой
12:20
"Сердечко плохо стучало": нерожденного внука певицы Славы придушило пуповиной
12:00
Мальчики для Володи: шалунья Подольская подарила на юбилей Преснякову мужской стриптиз
11:40
Жены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице
11:20
"Хватит!": Еле стоящую на ногах распухшую МакSим погнали со сцены разъяренные фанаты
11:00
Что известно об убийстве военкора Владлена Татарского
10:40
Ударить в Грязь лицом: почему Галкин* не может избавиться от замка
10:20
Переспи и разрядись: 58-летняя Азиза толкает живущего отдельно молодого мужа в объятия любовницы
10:00
"Не понимаю и не принимаю": Сташенко возмущена бесстыдством Галкина и Ажеджаковой
09:40
Началась аритмия: вакханалия скандалиста Малахова довела Резника до сердечного приступа
09:20
"Деградация": устроившая интим с Николаевым "старушка" Королева пошла ко дну
09:00
Что посмотреть в апреле: лучшие сериалы месяца
08:40
Органы не справляются: Преснякова об уходе со сцены из-за серьезной болезни 77-летнего мужа
08:20
"Она умеет только копипастить": неприкаянную Боню вывели на чистую воду
08:00
Не чувствую себя женщиной из-за диагноза "бесплодие": Как принять это?
06:33
Врач рассказала, как правильно ходить в туалет
04:10
Как пережить утро понедельника – ученые раскрыли секрет
02:10
Тест: отгадайте фильм по таксисту
00:01
Фомин день: народные приметы 3 апреля
22:09
"Подразделась и похулиганила": диджей о грязном белье Гагариной и настоящем оргазме
20:10
Оконфузившуюся на публике Муцениеце крепко приложили
20:09
Черный SHAMAN: с двуличного певца-патриота сорвали маску
18:50
Глубокие морщины и круги под глазами: певица Валерия ужаснула своим видом
18:00
"Его всего искромсают": подруга Костомарова заявила об эвтаназии для страдающего фигуриста
17:15
"Переживает из-за ухода": брошенная на произвол судьбы Королева решилась на отчаянный шаг
16:45
Ожесточение и агрессия? Возвращение Орбакайте в Россию сопряжено с большими проблемами
16:20
Вываливший содержимое своего нутра Якубович унизил россиян: Как не стыдно
15:12
Доведенная до ручки жена Куценко рассталась с ним на глазах у толпы: Больше не могу
14:20
"Меня родила какая-то собака": Гузеева раскрыла подробности болезненной ссоры с дочерью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Его всего искромсают": подруга Костомарова заявила об эвтаназии для страдающего фигуриста
Органы не справляются: Преснякова об уходе со сцены из-за серьезной болезни 77-летнего мужа
"Маразм и старость пришли": устроившая пожар Васильева чуть не сгорела заживо
Рецепт вкусного и простого салата "Китайский цветок" от Надежды Кадышевой
Жены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице
Стало известно о будущем МакSим после срыва концерта: С холодным расчетом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Нет смысла": спутавшаяся с продюсером Гагарина обсеценила новый роман

"Нет смысла": спутавшаяся с продюсером Гагарина обсеценила новый роман

Гагарина поблагодарила жизнь за урок.
прочитано 280 раз

Российская певица Полина Гагарина сделала откровенное заявление на тему разводов и дала пережившим то же самое женщинам дельный совет. Как бы ни было больно, надо благодарить судьбу за подаренный опыт и позволить себе жить дальше.

ПО ТЕМЕ

"Больно смотреть": побелевшее костлявое тело Гагариной нашли без признаков жизни

 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Гагарина уверена, что даже после сильного эмоцилнального потрясения женщина способна восстановиться. Конечно, иногда нужна помощь психологов. Но рано или поздно оставшаяся одна женщина должна понять, что вокруг много хороших людей, и любовь возможна.

"Без любви смысла нет! Поблагодарите за этот урок", – отметила Полина Гагарина.

Напомним, после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым Полина Гагарина стала встречаться со своим продюсером Владимиром Чиняевым. Вместе с ним певица отмечала свое 36-летие. При этом артистка не афиширует роман, который длится уже три года. Фанаты считают, что таким образом артистака обесценивает своего нового возлюбленного. Впрочем, не исключено, что после скандала с бывшим певица стала более аккуратной в личном плане.

С самого начала бывший муж Гагариной выступил категорически против того, чтобы новый ухажер певицы участвовал в воспитании их общей дочери Мии. исхаков считал, что посторонний для девочки мужчина негативно будет влиять на ее психику.

Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2023, 19:40 Источник: соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Мальчики для Володи: шалунья Подольская подарила на юбилей Преснякову мужской стриптиз

Как это экстравагантно!

Шоу-бизнес

"Хватит!": Еле стоящую на ногах распухшую МакSим погнали со сцены разъяренные фанаты

МакSим дала очередное провальное выступление, на этот раз в Твери
Шоу-бизнес

Жены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице

Бегство певицы больно ударило по карману поэта
Шоу-бизнес

"Чьи жизни спасаете? Убийц?": жена иноагента Макаревича публично унизила российского врача

Любимая женщина Андрея Макаревича прыснула ядом в бывшего кумира

Гороскоп

"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года

Здоровье

В Подмосковье медики спасли от ковида 100-летнего ветерана
Врач рассказала, как правильно ходить в туалет
"Пилинг для кишечника": полезные свойства груши
5 врагов стройной фигуры: какая еда мешает худеть

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+