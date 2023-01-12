"Больно смотреть": побелевшее костлявое тело Гагариной нашли без признаков жизни

Прошлый год стал для российской певицы Полины Гагариной насыщенным в плане работы и душевных переживаний. Артистка не щадя живота своего давала концерты и летала по гастролям. Она заслужила отдых и отправилась на Мальдивы в самый высокий сезон.
На днях Полина Гагарина похвасталась фигурой без фотошопа и пластических операций. Она предстала на отдыхе на фоне пальм. Певица стояла в профиль, в соломенной шляпе и бикини тростникового оттенка.
"Девушка и лопата☀️💛 #полинагагарина #гагаринапоехали", – написала Полина Гагарина в своем телеграм-канале.
Фанатам сразу бросился в глаза истощенный и болезненный вид тела Гагариной и торчащие ребра. Ее побелевшее, изможденное и обреченное на бренное существование тело не подавало никаких признаков полноценной жизни, энергии здоровья.
"Надо больше еды"; "Ребра торчат, что красивого?"; "А грудь где?"; "Мощи какие-то"; "Купальник как мешок из-под картошки"; "Слишком худенькая"; "Я, конечно, все понимаю, но с похудением пора уже остановиться... Чересчур"; "Больно смотреть", – отметили скептики.
Однако все же многим понравился стройный вид артистки. "Вау, шикарная!"; "Красотка"; "Еле увидел. Лопату"; "Богиня красоты, леди совершенство", – написали поклонники.