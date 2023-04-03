Началась аритмия: вакханалия скандалиста Малахова довела Резника до сердечного приступа

Супруга поэта сообщила подробности драмы.

В эти дни страна отмечает 85-летие главного песенника страны Ильи Резника. Отгремел грандиозный четырехчасовой концерт в "Крокус Сити Холле". 4 апреля около сотни гостей соберутся в хорошем ресторане. А потом поэт придет в студию к Андрею Малахову. Хотя отношения у них были не всегда ровные.

"11 лет назад Малахов довел мужа до сердечного приступа, началась аритмия, – ужасом вспоминает супруга поэта. – Мне тогда дали контакты хорошего врача. И все обошлось".

Напомним, в 2012 году Резнику стало плохо после записи телепередачи "Пусть говорят". Тогда даже писали, что когда программа выйдет в эфир, Резник может подать в суд на вакханалию, которую скандалист Малахов устроил в студии. Причиной стал не самые комплиментарные рассказы гостей – вторая жена Мунира Аргумбаева, Любовь Успенская и другие гости распространяли не самые комплиментарные сведения об Илье Рахмиэлевиче.

Теперь все обиды в прошлом. "Мы идем сниматься в программу "От всей души", – сообщила Ирина Романова. – У Малахова же пять дней снимается скандальная программа, а по воскресеньям в студии поют народные песни. Отобрали тридцать, которые будут петь простые люди. Получилось очень интересно!"