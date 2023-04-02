"Подразделась и похулиганила": диджей о грязном белье Гагариной и настоящем оргазме

Полина Гагарина... Ну вот, очередное "сенсационное" признание одной из "селебрити" нашей эстрады, коих была уйма за последние годы. Причем, зачастую делались эти самые признания ради одной единственной цели – напомнить о себе.
А-ля признание Успенской в том, что, будучи еще подростком, она связалась с 30-летним музыкантом, забеременела и сделала аборт. Сябитова рассказывала про свои 13 беременностей, а Ягудин нам вещал о том, что вообще был против детей, да и в целом — дети для него трагедия.
Ну или про свои зависимости, как это делали Дана Борисова и Сергей Мазаев. Или про "гэнгста" историю Филиппа Киркорова, о том, что его судили по делу об убийстве охранника в Штатах, и последующем его оправдании. Ну как судили… привлекали в качестве свидетеля.
Казалось бы, зачем ворошить-то, если сейчас на пути исправления, да и все хорошо? Значит не все, и, видимо, просадка эта идет в графе "медийность" и/или "упоминание в СМИ".
Полина Гагарина же не была замечена ни за "ветреным" поведением (съемку в сериале "Бывшие" в счет не берем), ни за употреблением чего-то, что называется "запрещенкой". Лично я слышал только то, что она неуживчивая в плане характера.
Что, мол, тяжелый он и непростой — это касаемо шоу "Голос", где, собственно, мы ее только и видим. А там-то откуда весомому инфоповоду взяться? Как напомнить о себе и выдать нечто эдакое, сидя в кресле с кнопкой, да и еще так, чтобы вокруг заговорили?
Точно! Всковырнем прошлое, и посмотрим, за что же тут можно зацепиться. О! "Фабрика звезд"! Сейчас как раз кучу документалок снимают, да и вообще, на слуху опять. Вдобавок ко всему, 20 лет в этом году этой "ТелеШколе". А это, извините меня, срок.
Да и Полина одна из немногих, кто "выжил", и, можно сказать, сделал себе и имя, и карьеру именно благодаря "Фабрике", как трамплину. А как же попасть туда, на этот трамплин то?!
"Вот об этом и расскажу!" – подумала Полина Гагарина и бахнула это самое интервью, уверен, с прицелом на будущее, и в первую очередь, его медийную составляющую.
Ход не новый, рабочий как швейцарские часы, а главное – интересный. Ведь многие нынешние поклонники певицы выросли именно на "Фабрике" и с удовольствием послушают интересную историю о ней. А если еще дать им "покопошиться в грязном бельишке", а если его еще и нюхнуть дадут "слегонца" — так это ж настоящий оргазм для фаната-фетишиста! Да и, в целом, для любого человека в нашей стране, кто хоть мало-мальски следит за новостями шоу-бизнеса .
Как только увидят слово "по блату" в заголовках СМИ, а еще и "через знакомую, которая знала Фадеева", да и еще, что миновала этапы кастинга, – все. Этого уже с головой достаточно для "диванных интернет (и не только) воинов", чтобы разнести все сообщества своими токсичными комментариями.
Но послушайте! Вы в какой стране живете? У нас, вот если смотреть правде в глаза, все решают даже не деньги. Все, и даже больше, решают связи, личностные отношения и крутые знакомства.
Вот встаньте на место Полины, прежде чем осудить ее. Молодая студентка, мечтавшая стать танцовщицей, но по весомым причинам, поменявшая сцену балетную на сцену эстрадную, никому не известная, но с шикарными вокальными данными (как, кстати, и сейчас по всей России, — талантов уйма, а вот успеха добиваются единицы), приходит к крутейшему музыкальному продюсеру Максиму Фадееву и попадает на главную "Фабрику" страны, по рекомендации своего же педагога!
Это же невероятный шанс, который выпадает раз в жизни, а то и вообще может никогда не выпасть! И вы бы отказались? Такие: "Не, это слишком легко! Я сначала отучусь, а там дальше сам/а". Что-то я сомневаюсь в искренности этой мысли.
А всякие гадости и прочее пишут те люди, которые в целом ничего не добились, ничего из себя толком не представляют. А годы-то уже прошли, и видя успех другого человека на волне своей невежественности и черной зависти, кипят и пузырятся, что называется, и просто гадят-гадят-гадят. Под себя, на себя, на всех – гадят. Предлагаю таким типам начать с себя, и заняться анализом своей жизни, а особенно "прошлой" жизни. Там скелетов куда больше, я уверен. Ведь обычно в глазу бревна-то мы не замечаем.
Я считаю, мы должны быть просто-напросто благодарны тому самому педагогу, который, по сути, открыл нам такую крутую, талантливую и красивую певицу, как Полина. Именно она дала ей шанс и тот самый "билет" на большую сцену. Ведь до "Фабрики" Полина по сути не выступала на публику, а тут сразу прайм-тайм, Первый канал и миллионная аудитория. Кайф!
Ну и сейчас, на фоне угасающей медийки, а последний раз бурные обсуждения, я помню, были именно тогда, когда на всю страну, так сказать, Полина Гагарина подразделась, и немножко похулиганила в сериале "Бывшие". Да и то, мы же понимаем, что это не сама певица, а ее роль. Хотя… Черт его знает, но это было круто! Я, как мужчина, заценил ее актерскую игру. И сейчас напомнить о себе таким образом и дать инфоповод, касаемо самого начала ее карьеры, почему бы и нет?
Ну а ее рассказы, про детали съемок "Фабрики", и так называемых "столкновений лбами" во время съемок реалити–шоу, ну кого этим сейчас удивить? Особенно, на фоне "Дома-2", где не только лбами сталкивают, но и иногда "спаривают" участников, прости Господи. Стандартная история для любого реалити с хорошим составом его создателей: от аппаратуры до редактуры, что называется. Поэтому абсолютно ничего такого, даже если с именами, паролями и явками. Только рекламы этим людям подкинула бесплатной. Пусть тоже, кстати, спасибо скажут.
Да и в целом, неплохой инфо-плацдарм для последующего пиара ее нового шоу, которое уже вот-вот стартует в мае – почему бы и нет? Полина Гагарина — умница! Красотка ! Роскошная певица! Прекрасная мама!