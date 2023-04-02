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Воскресенье 2 апреля

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"Подразделась и похулиганила": диджей о грязном белье Гагариной и настоящем оргазме

"Подразделась и похулиганила": диджей о грязном белье Гагариной и настоящем оргазме
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На днях Полина Гагарина заявила, что попала в "Фабрику звезд" по знакомству, и выдала скандальные детали проекта. "Дни.ру" поинтересовались, что диджей Игорь Дуденко думает об этом, и получили развернутый ответ.

Полина Гагарина... Ну вот, очередное "сенсационное" признание одной из "селебрити" нашей эстрады, коих была уйма за последние годы. Причем, зачастую делались эти самые признания ради одной единственной цели – напомнить о себе.

А-ля признание Успенской в том, что, будучи еще подростком, она связалась с 30-летним музыкантом, забеременела и сделала аборт. Сябитова рассказывала про свои 13 беременностей, а Ягудин нам вещал о том, что вообще был против детей, да и в целом — дети для него трагедия.

Ну или про свои зависимости, как это делали Дана Борисова и Сергей Мазаев. Или про "гэнгста" историю Филиппа Киркорова, о том, что его судили по делу об убийстве охранника в Штатах, и последующем его оправдании. Ну как судили… привлекали в качестве свидетеля.

Казалось бы, зачем ворошить-то, если сейчас на пути исправления, да и все хорошо? Значит не все, и, видимо, просадка эта идет в графе "медийность" и/или "упоминание в СМИ".

Диджей Игорь Дуденко. Фото: пресс-служба

Полина Гагарина же не была замечена ни за "ветреным" поведением (съемку в сериале "Бывшие" в счет не берем), ни за употреблением чего-то, что называется "запрещенкой". Лично я слышал только то, что она неуживчивая в плане характера.

Что, мол, тяжелый он и непростой — это касаемо шоу "Голос", где, собственно, мы ее только и видим. А там-то откуда весомому инфоповоду взяться? Как напомнить о себе и выдать нечто эдакое, сидя в кресле с кнопкой, да и еще так, чтобы вокруг заговорили?

Точно! Всковырнем прошлое, и посмотрим, за что же тут можно зацепиться. О! "Фабрика звезд"! Сейчас как раз кучу документалок снимают, да и вообще, на слуху опять. Вдобавок ко всему, 20 лет в этом году этой "ТелеШколе". А это, извините меня, срок.

Да и Полина одна из немногих, кто "выжил", и, можно сказать, сделал себе и имя, и карьеру именно благодаря "Фабрике", как трамплину. А как же попасть туда, на этот трамплин то?!

"Вот об этом и расскажу!" – подумала Полина Гагарина и бахнула это самое интервью, уверен, с прицелом на будущее, и в первую очередь, его медийную составляющую.

Ход не новый, рабочий как швейцарские часы, а главное – интересный. Ведь многие нынешние поклонники певицы выросли именно на "Фабрике" и с удовольствием послушают интересную историю о ней. А если еще дать им "покопошиться в грязном бельишке", а если его еще и нюхнуть дадут "слегонца" — так это ж настоящий оргазм для фаната-фетишиста! Да и, в целом, для любого человека в нашей стране, кто хоть мало-мальски следит за новостями шоу-бизнеса .

Как только увидят слово "по блату" в заголовках СМИ, а еще и "через знакомую, которая знала Фадеева", да и еще, что миновала этапы кастинга, – все. Этого уже с головой достаточно для "диванных интернет (и не только) воинов", чтобы разнести все сообщества своими токсичными комментариями.

Но послушайте! Вы в какой стране живете? У нас, вот если смотреть правде в глаза, все решают даже не деньги. Все, и даже больше, решают связи, личностные отношения и крутые знакомства.

Вот встаньте на место Полины, прежде чем осудить ее. Молодая студентка, мечтавшая стать танцовщицей, но по весомым причинам, поменявшая сцену балетную на сцену эстрадную, никому не известная, но с шикарными вокальными данными (как, кстати, и сейчас по всей России, — талантов уйма, а вот успеха добиваются единицы), приходит к крутейшему музыкальному продюсеру Максиму Фадееву и попадает на главную "Фабрику" страны, по рекомендации своего же педагога!

Это же невероятный шанс, который выпадает раз в жизни, а то и вообще может никогда не выпасть! И вы бы отказались? Такие: "Не, это слишком легко! Я сначала отучусь, а там дальше сам/а". Что-то я сомневаюсь в искренности этой мысли.

А всякие гадости и прочее пишут те люди, которые в целом ничего не добились, ничего из себя толком не представляют. А годы-то уже прошли, и видя успех другого человека на волне своей невежественности и черной зависти, кипят и пузырятся, что называется, и просто гадят-гадят-гадят. Под себя, на себя, на всех – гадят. Предлагаю таким типам начать с себя, и заняться анализом своей жизни, а особенно "прошлой" жизни. Там скелетов куда больше, я уверен. Ведь обычно в глазу бревна-то мы не замечаем.

Я считаю, мы должны быть просто-напросто благодарны тому самому педагогу, который, по сути, открыл нам такую крутую, талантливую и красивую певицу, как Полина. Именно она дала ей шанс и тот самый "билет" на большую сцену. Ведь до "Фабрики" Полина по сути не выступала на публику, а тут сразу прайм-тайм, Первый канал и миллионная аудитория. Кайф!

Ну и сейчас, на фоне угасающей медийки, а последний раз бурные обсуждения, я помню, были именно тогда, когда на всю страну, так сказать, Полина Гагарина подразделась, и немножко похулиганила в сериале "Бывшие". Да и то, мы же понимаем, что это не сама певица, а ее роль. Хотя… Черт его знает, но это было круто! Я, как мужчина, заценил ее актерскую игру. И сейчас напомнить о себе таким образом и дать инфоповод, касаемо самого начала ее карьеры, почему бы и нет?

Ну а ее рассказы, про детали съемок "Фабрики", и так называемых "столкновений лбами" во время съемок реалити–шоу, ну кого этим сейчас удивить? Особенно, на фоне "Дома-2", где не только лбами сталкивают, но и иногда "спаривают" участников, прости Господи. Стандартная история для любого реалити с хорошим составом его создателей: от аппаратуры до редактуры, что называется. Поэтому абсолютно ничего такого, даже если с именами, паролями и явками. Только рекламы этим людям подкинула бесплатной. Пусть тоже, кстати, спасибо скажут.

Да и в целом, неплохой инфо-плацдарм для последующего пиара ее нового шоу, которое уже вот-вот стартует в мае – почему бы и нет? Полина Гагарина — умница! Красотка ! Роскошная певица! Прекрасная мама!

2 апреля 2023, 22:09
Полина Гагарина. Фото: City News Moskva/Global Look Press/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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