"Намеренно сталкивали лбами": попавшая по блату в "Фабрику звезд" Гагарина выдала грязные подробности шоу

Всплыли секреты Полины Гагариной со времен "Фабрики".

35-летняя певица и судья шоу "Голос" на Первом канале Полина Гагарина на днях рассказала журналистам подробности своей жизни. В разговоре артистка затронула темы веса, обустройства нового дома, карьерные планы и, конечно, истоки своего творчества — телепроект "Фабрика звезд".

Полина Гагарина признается, что в проект она попала по блату. Будучи студенткой второго курса эстрадно-джазового училища, преподаватель познакомила ее с Максом Фадеевым. Девушка проходила дополнительный кастинг уже после основного, а тем самым выбила себе дорогу на телеэкраны.

Однако, жизнь в "фабричном" доме была отнюдь не простой. Участников, по словам артистки, то и дело выводили на конфликты. Никто не знал, что происходит на самом деле, но авторы проекта упорно создавали напряженную обстановку, гоняясь за рейтингами.

"Не совсем постановочно, но нас действительно намеренно сталкивали лбами", — цитирует Полину "Общественная служба новостей".

Некоторые зрители посчитали, что Гагарина выдала слишком грязные подробности шоу, ведь они касаются и других участников. Возможно, не все из них хотели бы ворошить прошлое. Кроме этого, читатели интервью высказались, что попавшей по блату в проект Полине Гагариной не стоило так откровенно рассказывать о своем творческом пути на телевидении.