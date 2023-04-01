Ходят по лезвию бритвы: Энистон раскритиковала американскую толерантность

Дженнифер Энистон рассказала, что сериал "Друзья" подвергся серьезным нападкам.



Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон пообщалась с журналистами, затронув те темы, о которых многие другие звезды предпочитают смиренно молчать. Раскритиковала Энистон американскую толерантность, которая распространилась и на мир кинематографа.

По мнению актрисы, современные общественные нормы убивают юмор. Сегодня комедия должна быть крайне осторожной, чтобы не оскорбить чьи-то чувства. А чувствительных людей слишком много, особенно в США, приводит ее слова Пятый канал. Представители всех сексуальных и национальных меньшинств, профессий, творческих увлечений, политических позиций и так далее могут немедленно отреагировать на шутку, обратившись с судебными исками.

И звезда сериала "Друзья" знает, о чем говорит, ведь в комедиях, ставших ее визитной карточкой, Дженнифер Энистон снимается уже почти 30 лет. Сегодня каждый комедийный актер в Америке буквально ходит по лезвию бритвы. Ведь комедии должны были высмеивать жизнь, но потеряли это право из-за законодательных запретов.

Оказывается, даже сериал "Друзья" нашел ненавистников. Претензии поступают из-за того, что главные герои все белые, имеют традиционную ориентацию и половую идентичность. Не выдержав злословия, одна из актрис сериала вынуждена была подчеркнуть, что сценаристы рассказывали на экране реальную историю своей жизни.

"Возвращаются к эпизодам "Друзей" и находят их оскорбительными", – схватилась за голову Дженнифер Энистон.

