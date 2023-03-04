"До первого запоя": сладкая сказка обрюхатившего армянку Прилучного разбилась вдребезги

Павел Прилучный сказал лишнего.



С тем же напором, с которым Анастасия Волочкова рассказывает о событиях дня, Павел Прилучный повествует о своем счастье с молодой женой. Буквально каждый день он хвастается тем раем, который установился между ним и его супругой Зепюр Брутян.

Девушка удостоилась множества комплиментов и наилучших характеристик со стороны актера. На днях Павел и вовсе признался в том, что Зепюр сделала его лучше.

Задуматься об этих словах решила Лена Миро. Стала гадать, при помощи чего именно Зепюр Брутян делает Павла Прилучного лучше. Может быть, готовка? Или она не любит ругаться?

"У Павла период эйфории. Критическое мышление отключено", "В Брутян есть женская хитрость", "Брутян знает, что такое личные границ", – порассуждали подписчики о волшебных премудростях поведения Зепюр Брутян.

Затем Лена Миро предложила подписчикам ее блога погадать, сколько же продлится идиллия обрюхатившего армянку Павла Прилучного?

"До первого запоя Павла. Узнает, что такое женское счастье и как его понимает Прилучный", – поделилась одна из комментаторов, уверенная в том, что Павел Прилучный рано или поздно сделает все, чтобы его сладкая сказка разбилась вдребезги.