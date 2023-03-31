"Несколько миллионов": во сколько обойдутся протезы для Костомарова

Судя по последним новостям, поступающим из Коммунарки, Роман Костомаров наконец-то пошел на поправку. Его отключили от аппаратов, а на горле зашили разрез от дыхательной трубки.
Поэтому теперь, когда выписка спортсмена уже не за горами, многие уверены что настало время подумать о протезах. Тем более что благодаря им Роман сможет вести полноценный образ жизни и даже получит возможность вернуться на лед.
О том, во сколько обойдутся протезы для Романа Костомарова, рассказал сотрудник Международного центра охраны здоровья Максим Королев. Уверен заведующий отделением спортивной травматологии, что выбор врачей пойдет именно на бионические протезы. Для их установки нужна операция, в ходе которой хирурги соединяют разработку с мышцами и сухожилиями, зато после человек с ограниченными возможностями управляет протезами как собственной частью тела.
"Протезы будут стоить несколько миллионов", – поделился Королев.
Но даже в этом случае переживать не стоит, ведь звезды фигурного катания такие как Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Илья Авербух пообещали, что окажут своему коллеге любую помощь. В том числе будут они готовы и финансово поучаствовать в приобретении протезов для Романа Костомарова.