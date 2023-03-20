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"Валялась на полу в гримерке": названа причина срыва концерта МакSим в Сочи

"Валялась на полу в гримерке": названа причина срыва концерта МакSим в Сочи
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МакSим вела себя странно на сцене и еле ворочала языком.

18 марта в Сочи должн был состояться концерт российской певицы МакSим, но артистке стало плохо прямо во время выступления. Уже с первым минут концерта поклонников творчества МакSим ждало разочарование. Артистка практически не общалась с публикой, не танцевала, да и вообще с трудом передвигалась.

МакSим еле открывала рот и с трудом выговаривала слова песни, а потом и вовсе положила микрофон и ушла со сцены. За кулисами артистке потребовалась срочная медицинская помощь.

В результате концерт обернулся громким скандалом. Зрители требовали объяснений и возврата денег за купленные билеты. Представители певицы МакSим объяснили, что артистке стало плохо незадолго до выступления, но она не стала отменять концерт, так как надеялась отработать его.

По данным ведущего ютуб-шоу "Anton S Live", организаторы концертов МакSим якобы не раз жаловались на срывы выступлений певицы из-за ее пристрастия к алкоголю. Так это или нет, не известно.

"Наклюкивалась она коньяком серьезно перед выступлением. То есть не могла себя сдержать. Ей важно было именно перед выступлением. Думала, двумя-тремя стопарями дело закончится, в итоге валялась на полу в гримерке и не в состоянии была выйти на сцену и срывала концерт", – рассказал блогер.

При этом в Сети не теряют надежды, что артистка может быть просто беременна. Даже разглядели у нее животик. Но блогер уверен, что у МакSим серьезные проблемы с алкоголем.

20 марта 2023, 20:00
МакSим. Фото: Edgar Breshchanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Anton S Live/ Youtube• Требует проверки

Фоторепортаж

Почерневшая с головы до пят MакSим найдена после исчезновения и отмены концерта

Сергей Лазарев. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Диана Гурцкая. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
Юлианна Караулова. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;
МакSим. Фото: &quot;Абилимпикс&quot;

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