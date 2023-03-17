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Пятница 17 марта

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"Сейчас намного спокойней": Дилара впервые рассказала про свою жизнь после развода

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Дилара дала первое большое интервью после развода.

Бывшая жена скандально известного рэпера Моргенштерна* Дилара публично выступила и впервые после развода откровенно заговорила об отношениях с бывшим. Ранее Дилара отказала в интервью даже Ксении Собчак. По словам блогера, она даже не ответила на ее сообщение.

В свежем расширенном интервью на канале Насти Анисимовой Дилара призналась, что ей было трудно пережить развор с рэпером. Их пара счиатлась одной из самых ярких и провокационных в современном российском шоу-бизнесе, а их совместные выходы в свет становились самыми громкими информационными поводами. Их ненавидели и обожали6 но равнодушным не был никто.

Дилара благодарна своему бывшему мужу за все, ведь он очень многое для нее сделал. Также в беседе с блогером Дилара опровергла информацию о том, что после расставания с Моргенштерном* осталась без средств к существованию.

По ее словам, она хорошо зарабатывала и продолжает зарабатывать на рекламных контрактах и коллаборациях. Более того, после развода с Моргенштерном ей стало легче строить карьеру.

Еще одной темой обсуждения стала дружба с Инстасамкой. Дилара заявила, с Дашей можно найти общий язык, если быть на ее стороне. Судя по всему, с этим у Дилары все в порядке.

Сейчас Дилара живет в ОАЭ, в Дубае. О новом романе она отказалась говорить. Осталось не понятно, есть у нее возлюбленный или нет. Возможно, слухи вокруг этой темы могут быть просто пиаром.

В комментариях у выпуску шоу "Втачке" отметили, что Дилара после развода с Моргенштерном* словно раскрылась с новой стороны.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

17 марта 2023, 21:40
Дилара. Фото: соцсети
Анастасия Анисимова/ YouTube• Требует проверки

Фоторепортаж

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Голый Моргенштерн. Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

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