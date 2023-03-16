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Четверг 16 марта

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Брак на три месяца и уход из семьи ради молодой пассии: запутанная личная жизнь Игоря Лифанова

Брак на три месяца и уход из семьи ради молодой пассии: запутанная личная жизнь Игоря Лифанова
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Актер пережил два развода и обрел счастье с молодой женой

Карьеру Игоря Лифанова с полной уверенностью можно назвать удачной. Он сыграл десятки запоминающихся ролей, покорил своим талантом и харизмой тысячи зрителей и стал одним из самых востребованных российских артистов. А вот личная жизнь актера оказалась не такой счастливой. Он не только пережил два развода, но и мучился от чувства вины после предательства близкого человека...

Личная жизнь артиста всегда была довольно бурной. Он со школьных лет имел репутацию ловеласа и крутил романы. А уже в студенчестве у актера появился первый штамп в паспорте. Во время учебы Игорь Лифанов женился на однокурснице Елене Павликовой, но юношеский брак продержался всего три месяца.

Вскоре после развода артист потерял голову от другой однокурсницы. Его избранницей стала Татьяна Аптикеева. Ближе к окончанию учебы Лифанов сделал возлюбленной предложение и снова женился. А спустя четыре года у пары родилась дочь Анастасия.

Этот союз оказался крепче предыдущего и подарил Лифанову много счастливых лет. Артист наслаждался семейной жизнью, сдувал пылинки с жены и дочери и не искал отношений на стороне. Но все изменилось, когда судьба свела его с красавицей-студенткой Еленой Косенко.

Игорь Лифанов познакомился с девушкой в Севастополе, куда приехал ради съемок сериала "Спецназ". Случайная встреча состоялась в клубе и обернулась бурным романом. Через некоторое время артист признался во всем жене и ушел из семьи к молодой пассии. Развод дался ему очень тяжело. Актер до сих пор чувствует вину перед экс-супругой и считает, что разрушил ее судьбу.

Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, Лифанову и Косенко удалось построить крепкий союз. В 2011 году влюбленные поженились. Елена нашла общий язык с наследницей актера от прошлых отношений и подарила ему дочь Алису.

Сегодня Игорь Лифанов души не чает в дочке, которой исполнилось уже 11 лет, и хвастается гармоничными отношениями с женой. Актер признается, что стал сдержаннее рядом с Еленой, и называет ее своей копией.

16 марта 2023, 11:40
Игорь Лифанов. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Комсомольская правда• Требует проверки

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