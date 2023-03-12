"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы

Светлые новости про Романа Костомарова.



Многие СМИ трубят о том, что положение Романа Костомарова печально и шансов на его выздоровление катастрофически мало. Якобы врачи лишь мешают спортсмену спокойно уйти из жизни, мучают бесконечными операциями вместо того, чтобы дать мужчине спокойно уйти. Смерть, а затем могила стали бы, уверяют некоторые пользователи Сети, достойной альтернативой жизни с протезами. Однако многие россияне все же отказываются верить в неизбежность трагического исхода.

Напомним, что так было и с певицей МакSим, жизнь которой в пандемию коронавируса висела на волоске. Даже когда известный продюсер Стас Барецкий решил подыскать ей место на кладбище, поклонники не переставали верить в чудо и оно случилось. Организм рыжеволосой женщины стал откликаться на лечение, вскоре она стремительно восстановила свое здоровье и смогла после реабилитации вернуться даже к концертной деятельности.

Многие уверены, что как бы ни была сложна и тяжела ситуация, в жизни всегда есть место волшебству, а искренняя любовь, которой окружены и МакSим, и Роман Костомаров исцеляет. Главное – концентрироваться на положительном исходе.

Таролог Настасья Богатова сделала расклад на будущее Романа Костомарова. Карты Таро сообщили ей, что болезнь фигуриста будет длительной и не отступит сразу, однако выздоровление все же настанет.

Сказала эзотерик и о причинах произошедшего. По ее словам, будущее больного Костомарова решили Высшие силы. Сама судьба выбрала Романа Костомарова для этого испытания неслучайно: он сможет стать тем Прометеем, который поможет многим людям, оказавшимся в подобной ситуации. Специально для спортсмена будут разработаны уникальные протезы, благодаря которым он сможет практически полноценно вернуться к любимой работе.



"Он справится со всеми своими страхами и иллюзиями", – завершила таролог свой расклад о Романе Костомарове.



