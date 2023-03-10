Врач показал еле живого Костомарова: Придется ампутировать еще одну часть руки

Костомарова ждет неизвестное будущее.

Олимпийский чемпион Игр-2006 в Турине в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован с тяжелой двусторонней пневмонией в ночь с 9 на 10 января и сразу же был подключен к ИВЛ. Позже его поместили на аппарат ЭКМО. Позже фигуристу ампутировали стопы ног. Потом дело дошло до рук. Все из-за сепсиса, который врачам до сих пор не удается полностью остановить.

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До такого состояния Роман Костомаров довел себя во время новогодних праздников, когда катался на открытом воздухе и нырял в прорубь с высокой температурой.

По данным телеграм-канала "Zvezdanews", хирурги не исключают еще одной ампутации части руки Костомарова. Состояние олимпийского чемпиона сейчас более-менее стабильно, иногда он приходит в себя. При этом все еще есть проблемы, которые врачам еще предстоит решить.

По словам врачей, на руке Костомарова после операции все равно снова появляются следы развития сепсиса, который буквально съедает тело изможденного спортсмена. Ранее стало известно, что рука синеет и теряет чувствительность. Медики борются за каждый сантиметр его тела.

Также известно, что с аппарата стимуляции легких Романа Костомарова не снимают, то есть без искусственной стимуляции фигурист пока не может. Таким образом врачи показали, что состояние еле живого Костомарова все еще плачевно.