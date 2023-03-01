"Берет рукой за горло": рыдающей жене инвалида Костомарова суют памперсы и протезы

Жена Костомарова готовится к худшему.

Когда в жизнь семьи приходит беда, о роскоши и удовольствиях приходится напрочь забыть. Не зря говорят: каждая семья счастлива одинаково, но несчастлива по своему. Иногда кажется, что смерть не самый страшный результат испытаний, ведь после тяжелых болезней люди порой преращаются в овощей и лежат в "бессознанке" по 20, 30, а то и больше лет. Именно поэтому родственникам людей с приобретенной инвалидностью важно получать своевременную и качественную психологическую помощь, чтобы потом не выбираться из тяжелой депрессии при помощи сильнодействующих медикаментов.

Жуткие перспективы могут ждать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова и его семью, ведь ампутация может быть только началом тяжелого пути. Жене Романа Костомарова Оксане Домниной, которая и так уже пролила столько слез, стоит готовиться к непростым временам, предупредил психолог Андрей Зберовский. Но главное, что Костомаров жив, а с остальным можно справиться.

После выписки семью спортсмена могут ждать непростые времена, ведь на восстановление потребуется много сил, и все бцдет зависеть от исхода событий. Жену Костомарова может преследовать депрессия, считает эксперт.

"Родственники должны не просто оплакивать, но и искать способ его самореализации. Думать, чем они вместе будут заниматься. Если не будет новых проектов, то депрессия берет рукой за горло", – уверяет эксперт.

Напомним, с 10 января олимпийский чемпион был госпитализирован с запущенной простудой. Врачи диагностировали у спортсмена пневмонию с осложнениями. В легких Романа оказалась жидкость, организм истощился от общего воспалительного процесса. Спортсмена подключили к ИВЛ и ЭКМО. Позже ему амптировали части нижних конечностей.

Врачи заявляли, что после ампутации стоп у Романа Костомарова будет "стопроцентная инвалидность, 1 группа". Фигурист не будет себя обслуживать, но для жизни есть и коляски, и протезы, и памперсы на худой конец. Нужна будет только поддержка близких.

