"Не в состоянии бороться": в окружении Костомарова готовятся к худшему

За жизнь олимпийского чемпиона молится вся Россия. С января он в тяжелом состоянии находится в реанимации и, если верить СМИ, за это время пережил самое страшное. Народ шокировали новости о том, что Роман Костомаров из-за гангрены лишился левой стопы и части правой, а также пальцев рук.
Близкие фигуриста воздерживаются от комментариев по поводу его самочувствия. Так что, взволнованным россиянам остается черпать информацию из СМИ. Писали, что у спортсмена появилась гематома, из-за которой началась закупорка сосудов мозга, что спровоцировало два инсульта. Из-за этого его якобы ввели в медикаментозную кому, чтобы сэкономить ресурсы организма.
На этом фоне журналисты решили пообщаться с медиками, чтобы понять перспективы фигуриста. И, судя по их рассуждениям, в окружении звезды готовятся к худшему.
"Организм пока в состоянии бороться с болезнью", – пришли к выводу авторы статьи о состоянии спортсмена.
Врач-терапевт Ирина Ярцева отметила, что его иммунитет оказался на грани катастрофы из-за тотального сбоя во всех органах. Вместе с тем ей показалось странным, что организм здорового молодого мужчины так отреагировал на болезнь. К тому же, говорит эксперт, все действия лечащих врачей могут быть впустую из-за нехватки иммунитета и нежелания самого больного бороться.
"Тут организм не заинтересован в жизни", – заключила медик, говоря о Романе Костомарове.