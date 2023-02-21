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Перенесший инсульт Костомаров ослеп на один глаз

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Врачи пытаются спасти Романа Костомарова.

Еще в начале этого года Роман Костомаров не мог предположить, что совсем скоро будет находиться на грани жизни и смерти. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Врачи с самого начала делали все возможное, чтобы олимпийскому чемпиону стало лучше, но ему становилось лишь хуже. Спортсмена подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Необходимость в системе оксигенации со временем отпала, но дышать самостоятельно мужчина все еще не может.

Пневмония дала серьезные осложнения. У 46-летнего Костомарова сепсис, гидроторакс (избыточная жидкость в легких), двусторонний отит, отек правой лобной доли мозга, сообщает "360". Недавно появилась новость о том, что Роман перенес инсульт. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

На этом беды не закончились. Как пишет RT, Роман Костомаров ослеп на один глаз. Дело в том, что у олимпийского чемпиона отсутствует хрусталик в правом глазном яблоке. Несколько лет назад спортсмен перенес по замене хрусталика. Сейчас же его пришлось удалить из-за воспаления в лобных пазухах. Оно оказывает давление на глаза, из-за чего обильно выделяются слезы и появляется светобоязнь.

21 февраля 2023, 19:40
Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
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Костомаров кричит из-за Навки

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