Держится из последних сил: Роман Костомаров пережил второй инсульт

Новые подробности состояния Романа Костомарова.

В середине января спортсмен, фигурист и Олимпийский чемпион Роман Костомаров был госпитализирован после жалоб на боль в груди. У мужчины были диагностированы одна за другой страшные болезни. Близкие люди постоянно находятся рядом с Романом.

Сепсис и левосторонняя пневмония развились в гангрену и отмирание тканей. Чтобы предотвратить некроз, Роману Костомарову ампутировали одну ступню, часть пятки на другой и кисти рук. Однако, организму спортсмена приходится держаться из последних сил.

Источники сообщают, что этой ночью Роман Костомаров пережил уже второй инсульт. Спортсмен провел в реанимации всю ночь, врачи боролись за его жизнь, указано в материале интернет-издания "360". Инсульт привел к закупорке сосудов в головном мозге. Сообщается, что фигурист мог заразиться внутрибольничной инфекцией — синегнойной палочкой. Ему проводили "очистку крови" плазмаферезом, а после вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Официального подтверждения состояния Романа пока нет. Супруга фигуриста Оксана Домнина обратилась к поклонникам и зрителям и просила дать семье время. По ее словам, Костомаров сам расскажет о своем состоянии, если этого захочет.