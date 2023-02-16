Легкие почти отказали: ужасные новости о состоянии лишившегося конечностей Костомарова

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша

Лента новостей

Четверг 16 февраля

16:40Легкие почти отказали: ужасные новости о состоянии лишившегося конечностей Костомарова 16:20Закрытое мероприятие: Церемонию связавших себя узами Джигурды и Волочковой предали огласке 16:00Второй малыш: родившая в тайне жена Петросяна предъявила дитя от другого мужчины 15:40Самый простой рецепт блинов: пальчики оближешь 15:20Geely Coolray: голубое счастье 15:00"Беременная": обтянувшая животик Бузова принимает поздравления в 37 лет 14:40"Живет на две семьи": истеричная Малышева раскрыла правду о муже после 36 лет брака 14:20Порезали на куски: не стало Веры Брежневой 14:00"Маленький": скруглившаяся жена Бероева рассекретила пол ребенка 13:40"Тупиковый путь": лишенный конечностей Костомаров потерял самую главную часть 13:20"До последнего дыхания": Игорь Крутой показал любимую женщину удивительной красоты 13:00"Прогнозы крайне пессимистичны": заявлено о росте цен на продукты 12:40"У нас любовь": прогнавшую гражданского мужа Бабкину застали в гримерке с волосатым красавцем 12:20Вместе уже 10 лет: Выкатившую сочную грудь Цымбалюк-Романовскую застукали с тайным любимым 12:00По стопам Чубайса: фанатеющую по заграничной недвижимости российскую элиту вывели на чистую воду 11:40"Шансы на выживание минимальные": главврач "Комунарки" Проценко сообщил об отказе почек у Костомарова 11:20Один папка на двоих: Вебер о судьбе рожденного от мужа Волковой сына 11:00Сапожник без сапог: богачка Пэрис Хилтон осталась без собственного жилья 10:40"Грудь подскакивает до подбородка": Сбросившая белье Волочкова оседлала толстый агрегат на камеру 10:20"Желание избавиться": взмокшее тело ушедшего Дюжева проводили в последний путь 10:00"Постоянные неудачи": как определить, что на дом наслали порчу 09:40Дворец с жабами: жадный король Карл III лишил принца Уильяма наследства 09:20"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в Америку 09:00"Не успела": последние слова сгоревшей заживо Вики Бони ранят до слез 06:16Молодежь интересует жилье в небоскребах 04:12Занимательная география: самые необычные страны мира 02:10Квартиры в Подмосковье подорожали на 18,5% 00:01Народный праздник Починки: что нельзя делать 16 февраля 22:00На западе Москвы нашли мину времен ВОВ 21:00Врач-терапевт: Нехватка полноценного сна провоцирует развитие ожирения 20:40Всего добьюсь без тебя: гордый сын не хочет ассоциаций с арестованной заочно Агурбаш 20:00Скончался отец Александра Овечкина 19:20"Я скажу ужасную вещь": скрывающий личную жизнь Лазарев сделал чистосердечное признание 18:20"Стала сочнее": интимные фото Кабаевой слили в Сеть 18:00Умер знаменитый композитор Фридрих Церха 17:20"Главное, не убить друг друга": поругавшаяся с Топаловым Тодоренко призналась в ненависти 16:40"Развод за такое": Тарасов публично унизил жену в особенный день 16:20Лишившемуся конечностей Костомарову придется заново учиться ходить в туалет 16:00Наша новая Пугачева: бросившая спорт Алина Загитова теперь зовется певицей 15:40"Разводитесь”: сытый по горло Маликов выставил жену после плевка за измены 15:20Полезно и вкусно: как сделать напиток на основе простой воды 15:00"Давно эмигрировал": младший сын Орбакайте провернул хитрую авантюру 14:40"Незаменим": всего один продукт при повышенном холестерине творит чудеса 14:20"Умерла в своем доме": Родные в шоке из-за неожиданной смерти 51-летней Кудрявцевой 14:00Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь 13:40"Нравится голышом": показавшую прелести Дарью Мороз сравнили с мужиком 13:21"У них появился ребенок": чем безголосая Нетребко покорила влиятельного любовника 12:40"Это не ребенок, это кукла": Потерявшая малыша после родов Орлова нашла замену 12:20"Пора": завонявшего старика Якубовича погнали с Первого канала 12:00Пощады не будет: палачам взрезанного Костомарова светит тяжкое наказание
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Легкие почти отказали: ужасные новости о состоянии лишившегося конечностей Костомарова

165

Роману Костомарову грозит еще одна ампутация.

Роман Костомаров, который угодил с пневмонией в реанимацию 10 января, до сих пор находится в больнице. В течение месяца состояние спортсмена менялось. Ему становилось то хуже, то лучше. Долгое время он был подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Появился сепсис. Врачи приняли решение ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках.

Можно только представить, что сейчас чувствует Роман. Родные, друзья, да, впрочем, вся страна молится за выздоровление Костомарова. Единственная хорошая новость на сегодня – пневмония начала отступать. Но беспокойство за здоровье спортсмена лишь нарастает, ведь, согласно последним данным, легкие мужчины почти отказали.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, у Костомарова нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого, а правое легкое не функционирует. В плевральной полости обнаружена жидкость. Кроме того, у фигуриста обострился отит.

На этом ужасные новости не заканчиваются. У Романа плохо поступает кровь к рукам. Левая кисть опухла. Врачи размышляют о ее ампутации.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения России Сергей Царенко заявил, что схема лечения Романа Костомарова – единственно возможная. Мол, был лишь один способ спасти жизнь спортсмена. Слова эксперта приводили "Дни.ру".

16 февраля 2023, 16:40
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал 'SHOT'✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костомаров кричит из-за Навки

По теме

"Шансы на выживание минимальные": главврач "Комунарки" Проценко сообщил об отказе почек у Костомарова

"Тупиковый путь": лишенный конечностей Костомаров потерял самую главную часть

Закрытое мероприятие: Церемонию связавших себя узами Джигурды и Волочковой предали огласке

Волочкова в новой роли.

Второй малыш: родившая в тайне жена Петросяна предъявила дитя от другого мужчины

Жена Евгения Петросяна засветила малыша.

"Беременная": обтянувшая животик Бузова принимает поздравления в 37 лет

Звезда шокировала своих поклонников.

"Живет на две семьи": истеричная Малышева раскрыла правду о муже после 36 лет брака

Малышева переживает за ребенка.

Порезали на куски: не стало Веры Брежневой

Поклонники певицы в шоке.

Выбор читателей

15/02Срд"Пора": завонявшего старика Якубовича погнали с Первого канала 15/02СрдРазвод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь 15/02Срд"Люблю мужа": Сбежавшая из России Кабаева похвасталась дорогим подарком 15/02СрдЛишившемуся конечностей Костомарову придется заново учиться ходить в туалет 14/02ВтрНа шесте: Невестка-стриптизерша предъявила пикантные подробности жизни с сыном Королевой 15/02Срд"Без трусов?": Раскоряченная на кровати любовница Виторгана засветила пышную растительность