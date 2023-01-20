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"Люблю": оттопырившая мощные телеса Бабкина довела себя пальцами до экстаза

72-летняя Надежда Бабкина еще всем покажет на что способна.
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72-летняя Надежда Бабкина прославилась не только своими задорными хитами и зажигательными выступлениями. Поклонники любят ее за доброту, хорошие отношения с коллегами по шоу-бизнесу и, конечно, верность любимому мужу. Вместе с Евгением Гором женщина вместе уже почти 20 лет.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

А на днях в микроблоге Народной артистки РФ появилось архивное фото с близкой подругой — Ириной Аллегровой. Повод значимый — день рождение звезды. На нем оттопырившая мощные телеса и расплывшись в роскошной улыбке Надежда Бабкина обнимает молодую подружку. Да и сама Аллегрова не скрывает эмоций на старых фотографиях. Конечно, не обошлось без приятных слов.

"Сегодня отмечает день рождения Ирочка Аллегрова — певица, которую я очень люблю", — начала поздравление Надежда Бабкина.

Ну а после "официального" поздравления артистка пустилась в глубину дружбы и, можно сказать, довела себя пальцами до экстаза, пока печатала сообщение. Бабкина назвала Аллегрову и шикарной, и эффектной, и чувственной, и вообще, не отказалась бы жить вместе с подругой.

"Глядя на нее, я всегда думаю: "Будь я мужиком — положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго", — не постеснялась написать 72-летняя Бабкина.

Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 20 января 2023, 19:00 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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